Handbalsters verliezen eerste duel als wereldkampioen

De internationals van Oranje kwamen deze week ruim negen maanden na het veroveren van hun historische goud in Japan (december 2019) voor het eerst weer bijeen. Maar wel zonder vedette Estavana Polman en opkomend talent Delaila Amega, die beiden lang zijn uitgeschakeld door zwaar knieletsel.

Boegbeeld Lois Abbingh, die op het WK in de finale tegen Spanje het winnende doelpunt maakte, was wel van de partij. De topschutter was niet topfit, maar speelde wel de nodige minuten. Ze kreeg weinig ruimte van de Duitse ploeg om uit te halen met haar krachtige rechterarm. Kelly Dulfer nam in de aanval haar rol over en nam de eerste scores voor haar rekening.

Duitsland had het hele duel, waar geen publiek aanwezig was, licht de overhand en leidde bij rust met 16-15. In de tweede helft liep de thuisploeg, getraind door de voormalig bondscoach van Nederland Henk Groener, zelfs even uit naar drie doelpunten voorsprong. In de slotfase kwam Oranje toch weer terug tot één doelpunt verschil, maar wist niet door te drukken.

Komende zaterdag treffen de teams elkaar nogmaals in Lingen.