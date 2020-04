’Advocaat hoopt dat Berghuis bij Feyenoord blijft’

Steven Berghuis in gesprek met Dick Advocaat en Jens Toornstra. Ⓒ ANP Sport

Ondanks dat er vanwege de coronacrisis momenteel niet wordt gevoetbald, valt er bijvoorbeeld over Feyenoord genoeg te vertellen. Zo beantwoordt onze clubwatcher Marcel van der Kraan enkele vragen van lezers die via Twitter zijn binnengekomen over Feyenoord City, over mogelijke in- en uitgaande transfers en over de positie van trainer Dick Advocaat.