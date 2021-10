Parijs-Tours prooi voor Arnaud Démare

Démare, die rijdt voor Groupama-FDJ, was in de sprint van een viertal de snelste voor zijn landgenoot Franck Bonnamour en de Belg Jasper Stuyven. De Belg Stan Dewulf werd vierde. Op 40 seconden won de Nederlander Danny van Poppel de sprint van een eerste achtervolgende groep.

Op de grindstroken in de laatste 40 kilometer deden drie man een poging weg te rijden: de Belg Frederik Frison, Dewulf en Bonnamour. Op 13 kilometer voor de streep reed Frison lek. Hij werd voorbijgesneld door onder anderen Stuyven en de Luxemburger Bob Jungels. Maar met de snelle Démare erbij voelde niemand zich geroepen het gat met de twee overgebleven koplopers dicht te rijden.

Stuyven

Démare leidde de achtervolging dan maar zelf en kreeg Stuyven mee. Het tweetal sloot in de laatste honderden meters aan bij de koplopers, waarna Démare de sprint zelf inzette.

Donderdag was de 30-jarige Fransman al tweede in Parijs-Bourges, achter de Belg Jordi Meeus. Voor Démare was het zijn achtste zege van het seizoen, maar winst in een koers uit de WorldTour bleef dit jaar uit.