LIVE Nog geen treffers tussen Rangers en PSV

PSV neemt het dinsdag in de eerste wedstrijd van de play-offs van de Champions League opnieuw op tegen Rangers FC. De Schotten waren er vorig seizoen verantwoordelijk voor dat de Eindhovenaren het hoofdtoernooi misliepen. Na de 2-2 in Glasgow wonnen de Rangers in Eindhoven met 1-0.

Noa Lang in duel met James Tavernier Ⓒ Getty Images