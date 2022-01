Botic van de Zandschulp klaar voor clash met Daniil Medvedev: ’Ik ken zijn zwakkere punten’

Tennis

Botic van de Zandschulp kent volgende opponent: Daniil Medvedev wint van Nick Kyrgios na ’popcornduel’

Daniil Medvedev is in de derde ronde van de Australian Open de volgende tegenstander van Botic van de Zandschulp. De Rus rekende in de tweede ronde na een schitterend gevecht in een ontploffend stadion - vooraf ook betiteld als ’popcornduel’ - af in vier sets met thuisfavoriet Nick Kyrgios: 7-6 (1),...