Herziening diskwalificatie Sebastian Vettel afgewezen door de stewards

Vettel werd na afloop van de race op de Hungaroring gediskwalificeerd. De FIA stelde in Boedapest dat het team meermaals heeft geprobeerd de vereiste hoeveelheid brandstof, één liter, uit de wagen te halen. Zij kregen er echter niet meer uit dan 0,3 liter. Aston Martin diende een protest in, omdat uit eigen technische gegevens zou zijn gebleken dat er in totaal nog ruim de minimale hoeveelheid (1,74 liter) in zou zitten.

Na een nieuwe analyse kwam het team hier tijdens de videoconferentie op terug. Een onopgemerkte storing in het brandstofsysteem zou ervoor hebben gezorgd dat er inderdaad minder dan een liter brandstof aanwezig was. De stewards toonden echter geen genade. „De verklaring waarom niet voldaan kon worden aan deze verplichting is niet relevant met betrekking tot het besluit of er een overtreding van de regels heeft plaatsgevonden”, lieten zij weten.

Aston Martin had ook een protest aangetekend tegen het besluit om Vettel te diskwalificeren. Dat wordt afzonderlijk behandeld door de commissie van beroep van de internationale autosportfederatie FIA. Door de uitsluiting van de Duitser verloor hij achttien punten en schoof wereldkampioen Lewis Hamilton, die als derde was gefinisht, een plaats op en liep hij in de WK-stand een punt verder uit op rivaal Max Verstappen.