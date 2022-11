Depay: ’Met een fitte Memphis hebben we meer kans’

Stapje voor stapje heeft de huidige topscorer van Oranje - 83 interlands en 42 doelpunten - zich voorbereid op een beslissende rol op het WK. Eerst door in bijna twee maanden te herstellen van een hamstringblessure. Daarna met een half uurtje speeltijd tegen Senegal (2-0) en ruim 45 minuten tegen Ecuador (1-1). Tegen Qatar wil hij een uur of langer op het veld staan.

„Mijn lichaam voelt goed, ook al heb ik na de wedstrijden volle bak getraind”, vertelt hij. „Wedstrijdritme en vorm zijn ongrijpbare begrippen. Ik kan altijd een beslissende actie of goal maken. Kijk naar het duel met Senegal. Ik raak het eerste kwartier drie ballen, maar dan is er ruimte en het is 2-0.”

Het kan beter en het moet beter, zegt de 28-jarige aanvaller van FC Barcelona over het spel van Oranje op het WK. „We willen hier zo lang als mogelijk blijven.”

Opstaan voor Oranje

Marco van Basten en Arjen Robben waren niet fit toen ze naar het EK van 1988 en WK van 2010 reisden. Maar ze speelden uiteindelijk wel een hoofdrol op die eindronden. De onbevangen invaller van het WK van 2014 wil nu ook opstaan voor Oranje. „Dat is het mooie van een carrière”, zegt Depay. „Verschillende momenten, verschillende emoties. Nu is er druk en verantwoordelijkheid, maar ik ben dat gewend.”

Depay met bondscoach Louis van Gaal. Ⓒ René Bouwman

Nog negen doelpunten voor Oranje en Depay is Robin van Persie, de topscorer aller tijden van Nederland, voorbij. Niet slecht voor een 28-jarige voetballer die het EK van 2016 en WK van 2018 heeft gemist. „En dan ben ik niet eens een echte spits”, lacht hij. Zijn invalbeurt tegen Ecuador was nog allesbehalve overtuigend. „Maar ik ben als spits ook afhankelijk. Ik kan de bal niet achterin komen halen, dat moet Frenkie doen. Hij moet mij aanspelen, zelf of via een tussenstation.”

Oranje heeft tegen Qatar aan één punt voldoende voor een plek in de achtste finales. Een ruime zege volstaat waarschijnlijk voor de groepswinst. Een ongeslagen race van zeventien interlands onder Van Gaal biedt houvast, het spel van Oranje op het WK nog niet. „Maar we laten ons niets aanpraten, we hebben veel vertrouwen”, benadrukt de aanvaller.

Depay verwacht niet dat Louis van Gaal voor de derde groepswedstrijd van systeem verandert en voor drie aanvallers kiest. „Ik denk dat het vrij duidelijk is wat onze trainer wil. We hebben voor dit systeem gekozen. Als de wedstrijd erom vraagt, dan kunnen we dingen veranderen. We hebben veel wapens. Ook met Luuk de Jong en Wout Weghorst erbij.”