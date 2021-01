Excusus coronazondaar Embolo, maar ’niet bij feestje’

Wat de aanvaller precies heeft uitgespookt meldt zijn club niet, maar het Duitse boulevardblad Bild weet het naatje van de kous. De politie zou de aanvaller hebben betrapt op een illegaal feestje afgelopen weekeinde in een café waar 23 mensen aanwezig waren zonder mondkapje. Het zou gaan om 8 mannen en 15 schaars geklede vrouwen weet Bild. Embolo ontkent de berichtgeving in het boulevardblad. Naar eigen zeggen was hij niet aanwezig bij dat feestje, hij zou bij een vriend basketbal hebben gekeken.

Volgens Borussia Mönchengladbach mag Embolo, ook international van Zwitserland, pas weer aan de groepstraining mag meedoen als hij een negatieve coronatest heeft overlegd.

In 40 wedstrijden in het shirt van Gladbach heeft Embolo elf treffers voor zijn rekening genomen.