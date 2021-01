Gladbach zonder Embolo na ’illegaal feestje’

Voetbal

Snelle goal Brian Brobbey helpt Jong Ajax aan zege

Jong Ajax is Jong Utrecht gepasseerd in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammers van coach Mitchell van der Gaag wonnen met 2-1 in Utrecht en zijn daarmee met 26 punten geklommen naar de elfde plek op de ranglijst. Dat is een plaats hoger dan de Utrechters van Ab Plugboer die 25 punten hebben.