Primoz Roglic neemt geel Dauphiné over van Van Aert, ritwinst Verona

Er reed op de beklimming van de Galibier in fases een grote groep weg met onder andere bergkoning Pierre Rolland en Luis Leon Sánchez die de best geklasseerde renner vooraan was op nog geen drie minuten van leider Wout van Aert. Ze kregen maximaal een voorgift van ruim vier minuten, waardoor de Spanjaard even virtueel in het geel reed.

Op de Croix de Fer moest Van Aert het peloton laten gaan en ook de nummer twee van het klassement Mattia Cattaneo moest lossen. Vooraan was Carlos Verona de sterkste en begon solo aan de slotklim met nog anderhalve minuut voorgift op de groep favorieten. Dat leek genoeg voor de Spanjaard, maar Primoz Roglic kwam razendsnel toen hij op twee kilometer van de streep zijn aanval opende en de rest van de favorieten achterliet. Het gat was net te groot en dus kon Verona zijn handen in de lucht steken.

Roglic werd voor zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard tweede. Roglic en Vingegaard zijn nu ook de nummers 1 en 2 in het klassement. Ben O’Connor is momenteel de nummer drie. Zondag eindigt de achtdaagse wielerkoers met nog een stevige bergrit.

Riesebeek soleert naar zege Dwars door het Hageland

Oscar Riesebeek heeft zijn eerste overwinning als prof behaald. De 29-jarige renner van Alpecin-Fenix schreef Dwars door het Hageland op zijn naam. Riesebeek sprong in de finale weg uit de voorste groep en kwam als eerste boven bij de Citadel in Diest, zijn Belgische teamgenoot Gianni Vermeersch eindigde enkele seconden later als tweede.

Dwars door het Hageland is een Belgische eendagskoers over 177 kilometer, die deels over onverharde wegen en kasseien gaat. Vorig jaar won de Noor Rasmus Tiller de wedstrijd die ook wel de Vlaamse Strade Bianche wordt genoemd. Op de erelijst staan ook de Nederlanders Niki Terpstra (2016) en Mathieu van der Poel (2017).

Dupont blijft Kooij voor in ZLM Tour

De Belg Thimothy Dupont heeft de vierde etappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De Belg van Bingoal Pauwels Sauces won na 196,5 kilometer tussen Sint Willebrord en Mierlo de sprint. Hij bleef klassementsleider Olav Kooij en de Italiaan Elia Viviani nipt voor.

Voor de 34-jarige Dupont is het de eerste zege van 2022 en de achtste in totaal.

Kooij blijft door zijn tweede plaats de leider in het algemeen klassement. Zondag is de laatste etappe van de ZLM Tour. Die gaat van Made naar Rijsbergen.

Wiebes wint slotrit Women's Tour, eindzege voor Longo Borghini

Lorena Wiebes heeft haar derde ritzege geboekt in de Women's Tour. De 23-jarige Nederlandse wielrenster won de slotetappe over 143 kilometer in de massasprint. De eindzege in de Britse etappekoers ging naar de Italiaanse Elisa Longo Borghini, die in Oxford als derde over de streep kwam en via de bonificatieseconden de Australische Grace Brown uit de gele leiderstrui reed.

Wiebes won eerder deze week de tweede en derde etappe. De sprintster van Team DSM raakte in de vierde rit de leiderstrui kwijt. Brown ging de slotrit in als nummer 1 van het klassement, maar Longo Borghini stond in dezelfde tijd op de tweede plaats.

De Australische pakte onderweg in een tussensprint 3 bonificatieseconden. Longo Borghini, van nature geen sprintster, zorgde er in de finale in de straten van Oxford voor dat het tempo zo hoog lag dat de voorste groep flink uitdunde. De 30-jarige teamgenote van Ellen van Dijk bij Trek-Segafredo mengde zich ook in de massasprint en pakte genoeg bonificatieseconden om de zesdaagse etappekoers op haar naam te schrijven.