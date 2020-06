Ronaldo heeft geen plek voor Ronaldo

Volgens de voormalige speler van onder anderen Real Madrid en Inter is er maar één speler die er echt bovenuit steekt. „Lionel Messi, natuurlijk. Hij is de nummer één. Het zal nog twintig of dertig jaar duren voor we een gelijkwaardig talent zullen tegenkomen.”

Hij vervolgt: „Daarnaast ben ik een fan van Mo Salah, Eden Hazard, Neymar - die ik enorm graag zie spelen - en natuurlijk Kylian Mbappé.”

Ronaldo

Ronaldo zelf ziet vooral veel gelijkenissen met Mbappé, de ster van Paris Saint-Germain. „Hij lijkt op mij, heeft enorm veel snelheid, werkt goed af, heeft geweldige bewegingen en is semi-tweebenig. We zijn echt te vergelijken met elkaar, maar ik hou daar eigenlijk niet zo van. Zeker niet van spelers van verschillende generaties.”

Wat opvallend genoemd mag worden, is dat hij geen plek heeft in zijn top vijf voor zijn naamgenoot (Cristiano) Ronaldo, de topscorer aller tijden in de Champions League en vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal.