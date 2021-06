Duitse pers na uitschakeling Jong Oranje: ’Zo wil Die Mannschaft op het ’grote’ EK spelen’

Jong Oranje had geen vat op Florian Wirtz, die hier de 2-0 maakt. Ⓒ EPA

Jong Oranje keek donderdag in de halve finale van het EK Onder21 al binnen zeven minuten tegen een 2-0 achterstand. De ploeg van Erwin van de Looi kwam die vroege klap niet meer te boven en zag Duitsland dankzij een 2-1 overwinning uiteindelijk vrij eenvoudig naar de finale marcheren. In de Duitse pers was er na afloop vooral lof voor uitblinker Florian Wirtz en werd de Mini-Mannschaft als voorbeeld aangewezen voor het ’grote’ Duitsland.