Bochtig circuit Zandvoort volgens F1-coureur Norris ’aanslag op nek’

Het circuit in de duinen is bochtig, smal en glooiend en bij de hoge snelheden van de Formule 1-auto’s heeft de zwaartekracht grote impact op de nek, maar Norris maalt er niet om. „Ik vind Zandvoort een van de coolste circuits. Het is een baan met historie en die twee kombochten (Hugenholtz en Arie Luyendijk) zijn een aanwinst. Het is een circuit waar risico nemen kan lonen.”

Inhalen is op Zandvoort niet eenvoudig, maar de internationale autosportfederatie FIA is de coureurs ter wille geweest door dit jaar de zogeheten DRS-zone richting start en finish te verlengen. Het betekent dat 300 meter eerder dan vorig jaar de achtervleugel open mag om extra snelheid te genereren. Coureurs mogen dat doen als ze binnen een seconde achter hun voorganger rijden. „Het betekent dat ze eerder kunnen inhalen aan het einde van het rechte stuk”, weet Giedo van der Garde, de oud-Formule 1-coureur die vaste analist is bij Viaplay. „Ik juich het toe en vind het gedurfd van de FIA dat ze het dit jaar wel invoert. Het gaat zeker meer inhaalacties opleveren.”

Lando Norris (McLaren) tijdens een persbijeenkomst op het circuit van Zandvoort, in aanloop naar de Grand Prix (GP). Ⓒ ANP/HH

Van der Garde weet ook dat Norris niet de enige coureur is die van Zandvoort houdt. „Alle coureurs vinden dit een geweldige baan. Het is ’old school’; een foutje en je staat in de grindbak. Op dit circuit moeten ze de limiet opzoeken en er net niet overheen gaan en dat maakt het spectaculair. Dat vinden de meeste coureurs mooier dan bochten met lange uitlooproutes.”