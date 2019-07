Video: De Ligt eert Ajax bij ontgroening ’Juve’

Op sociale media is te zien dat De Ligt op een stoel moet gaan staan. „Hoi, ik ben Matthijs. Ik ga een lied van Bob Marley zingen.” Vervolgens zet de Oranje-international en ex-Ajacied Three Little Birds in, waarmee hij indirect Ajax eert. In Amsterdam wordt het lied altijd in de rust van de duels in de Johan Cruijff Arena gedraaid en hartstochtelijk meegezongen door de Ajax-fans.

Ook de Juventus-spelers kennen het nummer en zingen wat plichtsgetrouw mee.

Naast De Ligt moesten ook onder anderen de teruggekeerde Gonzalo Higuaín en Gianluigi Buffon een liedje opdrommen. De Italiaanse keeper koos voor Volare.