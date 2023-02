Hamstringblessure speelt Venus Williams voorlopig nog parten

Williams hoopt dat snel weer te kunnen. „Maar eerst moet lopen nog iets beter gaan. Tennissen zit er voorlopig hoe dan ook nog niet in”, aldus de oudere zus van Serena.

Williams moest aanvankelijk even bijkomen nadat ze de blessure had opgelopen. „Ik was er best wel door overdonderd. Ik was hiervoor al lang geblesseerd en kon het niet geloven dat ik weer moest revalideren. Na ongeveer een week begon ik doktersafspraken te maken en begon ik na te denken over hoeveel tijd het me zou kosten om terug te komen.” Williams sprak daar nu geen verwachting over uit.

Williams zou op 16 januari beginnen aan haar 22e Australian Open. Tijdens een voorbereidingstoernooi in Auckland speelde ze haar eerste partijen sinds haar nederlaag in de eerste ronde van de US Open in september. Ze versloeg er haar landgenote Katie Volynets, maar verloor daarna van de Chinese Zhu Lin. De voormalig nummer 1 van de wereld is inmiddels ver afgezakt op de wereldranglijst.