’Ik was al Ajax-fan voordat Perr er ging spelen’

Demi Schuurs: „Zo’n aanslag vergeet je natuurlijk nooit!” Ⓒ RENE BOUWMAN

Het jaar 2020 staat voor veel Nederlandse topsporters in het teken van de Olympische Spelen. Op weg naar Tokio komen in deze lifestyle-rubriek atleten aan bod die in de Japanse hoofdstad kunnen gaan schitteren. Zoals tennisster Demi Schuurs (26), die aan de zijde van Kiki Bertens dolgraag een geweldige prestatie wil neerzetten komende zomer.