Dennis Bergkamp wil weer aan de slag: ’Het hoofdstuk Ajax is afgesloten, ik moet verder’

Martin Keown (l) en Dennis Bergkamp, in hun tijd bij Arsenal in 1999. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Dennis Bergkamp wil terugkeren in het voetbal als trainer en het liefst in Engeland. De voormalige sterspeler van Ajax en Arsenal zegt dat hij niet klaar is met het trainersvak en de draad wil oppakken. Met een consortium van oud-spelers als Phillip Cocu, Henrik Larsson, Ronald Koeman, Dirk Kuyt en vooral zijn zaakwaarnemer Rob Jansen heeft hij al geprobeerd de Engelse League One-club Wycombe Wanderers over te nemen.