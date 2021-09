Tumor in dikke darm verwijderd bij Pelé

„De tumor is gevonden tijdens routineonderzoek naar hart en bloedvaten en laboratorium-onderzoek van de afgenomen monsters”, aldus het Albert Einstein Ziekenhuis waar Pelé sinds 31 augustus verblijft.

De persoonlijke adviseur van de Braziliaanse oud-voetballer zei eerder dat er geen sprake was van een ernstige situatie. „Er is geen enkele reden tot bezorgdheid. Hij ondergaat een batterij aan testen. Dat lukt niet allemaal in één dag”, liet zijn zakelijke partner Joe Fraga weten.

Pelé werd zes dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens Braziliaanse media onderging de levende legende een serie routineonderzoeken nadat bij hem een niet nader omschreven kwaal was vastgesteld.