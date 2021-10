Premium Het beste van De Telegraaf

Wat kan Arsenal-huurling Reiss Nelson in De Kuip voor Feyenoord?

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Reiss Nelson draagt eindelijk het shirt van Feyenoord. Afgelopen week maakte hij 45 minuten vol tegen De Graafschap in een oefenduel. Ⓒ TOM BODE

In een uitverkochte Kuip hoopt Arsenal-huurling Reiss Nelson (21) het Legioen vanmiddag (16.30 uur) tegen RKC Waalwijk eindelijk te laten zien waarom Feyenoord hem voor dit seizoen heeft gehuurd. Trainer Arne Slot heeft hem min of meer toegezegd dat hij minuten gaat maken en ook de coach is nieuwsgierig naar het grote talent van de Engelse topclub.