Sport Kort: wereldkampioenschap driebanden uitgesteld

Wereldkampioenschap driebanden uitgesteld

De wereldbiljartbond UMB heeft besloten dat het wereldkampioenschappen driebanden Individueel dat gepland stond van 20 tot 24 juni oktober in Korea is uitgesteld.

De UMB zegt in een verklaring dat deze maatregel genomen is vanwege de ernstige covid-19 situatie en het trage vaccinatieproces waarmee veel landen over de hele wereld worden geconfronteerd en de daarmee gepaard gaande reis- en toegangsbeperkingen.

Daarom hebben UMB en de Koreaanse biljartorganisatie KBF besloten om het wereldkampioenschappen driebanden uit te stellen en naar een later tijdstip te verplaatsen

Wielrenner Bol wint GP Lucien Van Impe

22:30 uur Wielrenner Cees Bol van Team DSM heeft in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere de GP Lucien Van Impe gewonnen, een nationale profkoers in België. Na 171 kilometer was de 26-jarige Nederlander in de sprint van een groep met 17 renners sneller dan de Belg Thomas Joseph en de Fransman Samuel Leroux.

Met nog vier ronden te gaan hadden de zeventien 1 minuut en 20 seconden voorsprong op vijf achtervolgers. Het peloton had geen kans meer de koplopers te achterhalen. De Nederlander Rens Tulner waagde een poging weg te komen, maar werd teruggehaald. Hoewel het onrustig bleef, slaagde niemand er in weg te komen.

Ide Schelling grijpt net naast zege in Ronde van Noorwegen

18.46 uur: De Nederlandse wielrenner Ide Schelling heeft in de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen net naast de zege gegrepen. De coureur van Bora-hansgrohe moest na een rit over 151 kilometer tussen Egersund en Sokndal in de eindsprint zijn meerdere erkennen in de Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). De Noor Torstein Træen eindigde na een slotklim van bijna 5 kilometer als derde, op 11 seconden van de winnaar.

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) kwam bergop als zevende over de finish, op 13 seconden van Hayter, die ook meteen aan de leiding gaat in het algemeen klassement. Schelling volgt op 5 seconden.

De Ronde van Noorwegen eindigt zondag.

CAS bevestigt dat NAC nog geld krijgt van FC Chiasso

18.32 uur: NAC krijgt nog een transfersom van FC Chiasso voor de overgang van Rai Vloet naar de Zwitserse club in 2018. Volgens de Bredase club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft sporttribunaal CAS NAC in deze zaak in het gelijk gesteld.

Eerder kreeg NAC ook al gelijk van de FIFA, maar Chiasso bleef weigeren te betalen en ging in beroep bij het CAS. NAC ontving donderdag het vonnis, waarin het opnieuw als winnaar in het conflict tevoorschijn kwam. Hoeveel geld de Brabanders krijgen is niet bekendgemaakt.

Waarom Chiasso niet betaalde is onduidelijk. Vloet speelde geen enkele wedstrijd voor die club, maar werd meteen doorverkocht aan het Italiaanse Frosinone Calcio.

Vloet speelt inmiddels bij Heracles Almelo.

MotoGP-race Maleisië verplaatst naar Italië

13.36 uur: Motorsportfederatie FIM heeft de Grand Prix van Maleisië, die van 22 tot 24 oktober zou plaatsvinden op het circuit van Sepang, afgelast en verplaatst naar Italië.

„De aanhoudende coronapandemie en de daaruit voortvloeiende inreisbeperkingen voor Maleisië nopen tot annulering van het evenement”, melden de organisatoren.

De wedstrijden zullen nu dat weekend worden gereden op het circuit van het Italiaanse Misano. De naam van dit evenement zal te zijner tijd worden bekendgemaakt. De Grand Prix van Italië werd eerder dit jaar al verreden op het circuit van Mugello.

Enkelblessure bij Bayern München-doelman Neuer

11.27 uur: Bayern München lijkt komend weekeinde in de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln niet over Manuel Neuer te kunnen beschikken. De doelman heeft een enkelblessure overgehouden aan de dinsdag met 3-1 gewonnen wedstrijd om de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund.

Neuer trainde donderdag niet mee, meldt Bayern. Hoe lang de keeper aan de kant staat, is niet duidelijk.

Halep trekt zich terug in Cincinnati met blessure

07.40 uur: Simona Halep komt niet meer in actie bij het WTA-toernooi van Cincinnati. De Roemeense voormalige nummer 1 van de wereld heeft zich teruggetrokken voor haar partij in de tweede ronde met een blessure aan haar bovenbeen.

Halep liep de blessure op in haar openingspartij tegen Magda Linette. Na een medische time-out slaagde ze er daarna in te winnen. Een scan wees uit dat het niet verstandig zou zijn voor Halep om weer snel in actie te komen.

Halep richt zich nu op de US Open, het grandslamtoernooi dat over anderhalve week begint.

Olympisch kampioen Zverev heeft eindelijk succes in Cincinnati

07.38 uur: Alexander Zverev heeft voor het eerst in zeven jaar een wedstrijd gewonnen bij het masterstoernooi van Cincinnati. De olympisch kampioen uit Duitsland deed dat ten koste van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris: 7-6 (3) 6-2.

Zverev deed vanaf 2015 elk jaar mee in Cincinnati en telkens strandde hij in zijn eerste partij. Soms was dat in de eerste ronde, maar soms ook in de tweede omdat hij in die jaren voor de eerste ronde was vrijgeloot.

„Toen ik de baan op kwam en ze zeiden: de olympisch gouden medaillewinnaar, kreeg ik kippenvel”, zei Zverev. „Het maakte me aan het begin van de wedstrijd een beetje nerveus, moet ik zeggen. Het is een speciaal gevoel.”

Zverev neemt het in de volgende ronde op tegen de Argentijn Guido Pella.

Eerste coronabesmetting in atletendorp bij Paralympics

07.22 uur: Enkele dagen voor de opening van de Paralympische Spelen in Tokio is het eerste coronageval vastgesteld in het atletendorp, maakte het organisatiecomité donderdag bekend. De persoon die positief testte op het virus is geen sporter.

De Paralympische Spelen beginnen komende dinsdag onder strikte veiligheidsmaatregelen. In Tokio geldt vanwege het alarmerende aantal besmettingen nog altijd de noodtoestand. De Paralympics zullen daarom, net als de Olympische Spelen eerder deze zomer, zonder toeschouwers worden gehouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor schoolkinderen in het kader van een onderwijsprogramma van de Japanse overheid.