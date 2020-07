Motorcoureur Van der Mark rijdt volgend seizoen voor BMW

„We zijn verheugd Michael te verwelkomen bij BMW. Hij heeft een schat aan ervaring en is een van de jongste en meest getalenteerde rijders van het veld”, zei Shaun Muir, teambaas van het Superbiketeam van BMW.

„Dat we ons verzekeren van de diensten van Michael geeft aan dat we vastberaden zijn te strijden om de bovenste plekken. We zullen Michael alle kansen geven om dat doel te bereiken.”

Dinsdag werd al bekend dat de 27-jarige Van der Mark Yamaha na dit seizoen gaat verlaten, omdat hij naar eigen zeggen toe is aan een nieuwe uitdaging. Van der Mark reed sinds 2017 voor Yamaha. In de jaren daarvoor kwam hij uit voor Honda.

De Nederlandse coureur hervat het seizoen in het WK Superbike eind juli in de Spaanse stad Jerez, nog in dienst van Yamaha. Op 29 februari en 1 maart werden twee races gereden in Australië. Van der Mark eindigde op circuit Phillip Island twee keer als vierde. Daarna zorgde de coronacrisis ervoor dat de ene na de andere race werd geschrapt of uitgesteld.

Van der Mark heeft drie overwinningen geboekt in het WK Superbike; twee in 2018 en één in 2019. In 2018 werd hij derde in het eindklassement.