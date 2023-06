Rafael Nadal op tribune met speech: emoties gieren bij afscheid Feliciano López (41)

Eerder in het toernooi baarde de Spanjaard opzien met een zege op de Australiër Jordan Thompson, die onlangs nog finalist was op het grastoernooi van Rosmalen. Rafael Nadal, woonachtig op Mallorca, zat voor López op de tribune.

López was in 2015 de nummer 12 van de wereld. Hij veroverde zeven ATP-titels waaronder vier op gras, zijn favoriete ondergrond. Hij reikte in 2005, 2008 en 2011 tot de kwartfinales op Wimbledon.

Twee weken geleden werd bekend dat López aan de slag gaat als toernooidirecteur van de Daviscup Finals.

