Video: tennisster slaat op Wimbledon bal vol op hoofd van dubbelpartner

Eerder in het toernooi was Ostapenko ook al de hoofdrolspeelster in een merkwaardige situatie. De Letse speelster serveerde de bal toen rechtstreeks, weliswaar per ongeluk, richting tegenstandster Alize Cornet die aan de andere kant van het net stond. Cornet weerde de bal met haar racket af.

Tot ontsteltenis van Cornet kregen Ostapenko en Veronika Kudermetova het punt toegewezen. Het hielp Ostapenko overigens niet, want die betreffende partij in de eerste ronde ging verloren.

Ostapenko is met Lindstedt nog wel in het gemengd dubbel actief. Daarin nemen ze het in de kwartfinale op tegen Franko Skugor en Raluca Olaru.