Max Verstappen recordhouder in Formule 1 met meeste podiumplaatsen in één seizoen

Verstappen passeerde op de ’eeuwige’ ranglijst Michael Schumacher, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, die zeventien keer in één seizoen naar het podium wisten te rijden. Hamilton lukte dat zelfs in meerdere seizoenen.

Het was voor de Nederlander zijn zestigste podium in zijn carrière en daarmee is hij in de top 10 gekomen van de eeuwige ranglijst. Hij deelt die tiende positie met de Braziliaan Nelson Piquet, de vader van Verstappens huidige vriendin Kelly Piquet.

In dit lijstje is Hamilton de absolute recordhouder met 182 podiumplaatsen.

Verstappen met 20e zege naar 16e plaats op eeuwige ranglijst

Verstappen is met zijn zege in de Grand Prix van Abu Dhabi op 20 overwinningen in een Formule 1-race gekomen. Hij is op de ’eeuwige’ ranglijst naar de zestiende plaats geklommen.

Kimi Räikkönen, in 2007 de laatste wereldkampioen in een Ferrari, staat vijftiende met 21 zeges. De 42-jarige Fin zette in Abu Dhabi een punt achter zijn carrière na 349 races in de Formule 1. Verstappen had 141 races nodig om te komen tot zijn 20 zeges.

Absolute koploper in de lijst is Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft 103 grands prix gewonnen in zijn carrière. De Duitser Michael Schumacher staat tweede met 91 overwinningen en zijn landgenoot Sebastian Vettel derde met 53 zeges.

Fernando Alonso, ook nog actief in de Formule 1, is de nummer 6 op de eeuwige ranglijst met 32 overwinningen.

Verstappen niet de jongste wereldkampioen

Max Verstappen heeft veel leeftijdsrecords in de Formule 1 op zijn naam staan, maar niet die van de jongste wereldkampioen ooit. Dat is en blijft de Duitser Sebastian Vettel, die 23 jaar en 134 dagen oud was toen hij in 2010 de eerste van zijn vier wereldtitels veroverde.

Ook Lewis Hamilton (23 jaar en 300 dagen in 2008) en Fernando Alonso (24 jaar en 73 dagen in 2005) waren jonger toen zij voor het eerst wereldkampioen werden. Verstappen is met 24 jaar en 73 dagen de op drie na jongste kampioen in de Formule 1.

De Limburger was in maart 2015 met 17 jaar en 116 dagen wel de jongste coureur ooit die aan de start stond van een Formule 1-race. Ook staat hij bovenaan in de recordlijsten als jongste grand-prixwinnaar ooit, jongste coureur die punten scoort in een race, de jongste leider in een race, de jongste die de snelste ronde rijdt in een race en de jongste met een grand slam (pole, winst, snelste ronde en alle rondes aan de leiding in één race).

Mercedes wint voor achtste jaar op rij WK voor constructeurs

Het Formule 1-team van Mercedes heeft voor het achtste jaar op rij de wereldtitel gepakt bij de constructeurs. De Duitse renstal stelde in de slotrace de titel bij de constructeurs veilig. Mercedes raakte wel de individuele wereldtitel kwijt, die ging na een krankzinnige ontknoping naar Max Verstappen.

Hamilton en de Fin Valtteri Bottas reden dit seizoen 613,5 punten bij elkaar. Verstappen en de Mexicaan Sergio Pérez eindigden namens Red Bull op 585,5 punten.

Mercedes domineert al sinds 2014 de Formule 1. De afgelopen jaren waren Hamilton en Bottas in hun bolides vaak zoveel sneller dan de rest, dat Mercedes met grote voorsprong de wereldtitel voor constructeurs binnenhaalde. Dit seizoen maakte Red Bull vooral dankzij de prestaties van Verstappen tot in de slotrace kans op de constructeurstitel.

Red Bull pakte tussen 2010 en 2013 zowel de individuele wereldtitel met Sebastian Vettel als de titel bij de constructeurs. Het prijzengeld in de Formule 1 wordt bepaald op basis van het WK-klassement bij de constructeurs. Hoe hoger een team eindigt in het kampioenschap van de constructeurs, hoe meer geld het krijgt.