Max Verstappen start zondag vanaf p2, pole position voor Leclerc

Tijde de derde vrije training, enkele uren voor de kwalificatie, verliep het alles behalve soepel voor Verstappen. Toch leek hij toen vlak voordat de sessie werd afgebroken, vanwege een rode vlag na een crash van Lance Stroll, op weg naar een snelle tijd. Dat bleek een voorbode voor zijn eerste ronde in q1, want de Nederlander zat direct kort achter de twee Ferrari’s en zijn ploeggenoot Sergio Perez.

Zodoende had de RedBull-coureur geen probleem om het eerste deel van de kwalificatie door te komen. Sterker nog, uiteindelijk eindigde hij q1 als eerste. Een kwart tel voor Perez en drie tienden voor Charles Leclerc. Lewis Hamilton overleefde in tegenstelling tot twee weken geleden q1 wel. Dat gold niet voor Nicolas Latifi en Lance Stroll, die aan het einde van de sessie hard met elkaar in botsing kwamen. Zij gingen samen met Sebasitan Vettel, Kevin Magnussen en Alexander Albon eruit. Zo was het een dramatische kwalificatie voor Aston Martin en Williams, die beide auto’s zaggen afhaken.

Minder incidenten in q2

In q2 waren er minder incidenten. Alleen George Russell verliet kort de baan na het verkeerd aansnijden van een bocht, waardoor er even een gele vlag was in sector 3. Sergio Perez eindigde de sessie als snelste voor beide Ferrari’s en Verstappen.

Minder goed nieuws was er voor Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu en Mick Schumacher. Voor hen was q2 het eindpunt. Dat was vooral Bottas een tegenvaller. De Fin ging voor het eerst in 103 races niet door naar q3.

Verstappen begon furieus aan het laatste deel van de kwalificatie met twee paarse sectoren, maar een klein foutje op het einde maakte dat hij een duizendste van een seconde achter zijn Mexicaanse ploeggenoot zat. Charles Leclerc was nog anderhalve tiende sneller en was net op tijd binnen alvorens er een rode vlag werd gegeven na een crash van Fernando Alonso. Zijn ploeggenoot Carlos Sainz had op dat gebied minder geluk, zijn tijd telde net niet.

Nadat de wagen van de Spanjaard uit de weg was geruimd, konden de overige negen nog een goede poging wagen. Perez was nu slechts een duizendste trager dan de al gezette tijd van Leclerc. Verstappen dook wel onder de tijd van de Monegask, maar die had het beste voor het laatst bewaard. Hij dook een kleine drie tienden onder de tijd van Verstappen. Perez start voorlopig vanaf de derde positie, maar hem wacht mogelijk nog een gridstraf vanwege doorrijden onder een gele vlag in q2.

Hamilton eindigde de kwalificatie in Melbourne uiteindelijk redelijk goed met een vijfde plek, terwijl Sainz teleurstellend als negende eindigde.