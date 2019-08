Djokovic wil Federer van de troon stoten

De 38-jarige Zwitser heeft twintig grandslamtitels in bezit en mag zich daarmee de meest succesvolle tennisser ooit op de vier grote toernooien noemen. Djokovic komt echter rap dichterbij, want de 32-jarige Serviër won vier van de laatste vijf grandslamtoernooien. Hij staat nu op zestien titels.

„Het is zeker één van mijn doelen om dat record over te nemen”, zei Djokovic aan de vooravond van de US Open, het Amerikaanse grand slam dat hij vorig jaar won. „In deze fase van mijn carrière draait alles min of meer om de grand slams. Die zijn het belangrijkste.”

De nummer 1 van de wereld won vorig jaar Wimbledon en de US Open, dit jaar was hij al de beste op de Australian Open en wederom op Wimbledon. Op het Londense gras rekende Djokovic in een heroïsche finale af met Federer.

