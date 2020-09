Sport Kort: Coureur Frijns tweede in tweede DTM-race Assen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: Coureur Frijns tweede in tweede DTM-race Assen

15.35 uur: Autocoureur Robin Frijns heeft zijn eerste zege in de DTM-klasse een dag later niet kunnen vervolgen met een tweede overwinning. De 29-jarige coureur leek even op weg de tweede zege, maar moest op het natte circuit van Assen genoegen nemen met de tweede plaats achter de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde. De Zwitser Nico Müller eindigde als derde.

Frijns boekte zaterdag zijn eerste zege in het Duitse toerwagenkampioenschap. De coureur had in de voorgaande drie raceweekenden al meerdere podiumplaatsen veroverd. De 29-jarige coureur maakt deel uit van het het fabrieksteam van Audi.

In het klassement van het DTM-kampioenschap neemt Frijns de tweede plek in achter de Zwitser Müller. De Limburger heeft 138 punten. Müller heeft er 164.

Voetbal: Vrouwenelftal Ajax start seizoen met zege op FC Twente

15.28 uur: Het vrouwenelftal van Ajax is het seizoen begonnen met een overwinning. Het elftal van trainer Danny Schenkel won in Amsterdam de topper tegen FC Twente met 3-1.

FC Twente kwam al snel op voorsprong door een eigen doelpunt van Stefanie van der Gragt. De international liep de bal uit een voorzet ongelukkig in eigen doel. Marjolijn van den Bighelaar, Vanity Lewerissa en Van der Gragt maakten, allemaal ook in de eerste helft, de doelpunten voor Ajax.

Motorsport: Herlings begint met zege in eerste manche in Italië

14.43 uur: Jeffrey Herlings heeft in de MXGP de eerste manche van de Grote Prijs van Italië op zijn naam geschreven. De KTM-coureur bleef op het circuit in Faenza de Zwitser Jeremy Seewer en de Italiaan Antonio Cairoli voor.

Herlings, die al leider is in het WK-klassement, liep daarmee verder uit op zijn concurrenten Cairoli en wereldkampioen Tim Gajser. De Sloveen eindigde in de eerste manche pas als achtste, een plaats achter Glenn Coldenhoff. Calvin Vlaanderen eindigde als veertiende.

Het WK motorcross vindt de komende zes grands prix in de MXGP plaats in Italië. Eerst zijn er drie races in Faenza en daarna drie in Mantova.

Het organiserende Infront Moto Racing moest de crosskalender compleet herzien na oplevingen van het coronavirus in diverse landen en door reisbeperkingen. Geplande GP's in Turkije, Portugal en Rusland zijn geschrapt voor dit jaar en uitgesteld tot 2021.

Voetbal: Chong wederom niet van de partij bij Jong Oranje

14.10 uur: Tahith Chong doet dinsdag niet mee in de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Noorwegen. De tijdelijke bondscoach Marcel Groninger heeft besloten de aanvaller bij zijn club Werder Bremen te laten. In vergelijking met het duel met Jong Wit-Rusland van vrijdag keren Cody Gakpo, Daishawn Redan, Javairo Dilrosun en Deyovaisio Zeefuik wel terug in de selectie.

Redan, Dilrosun en Zeefuik voetballen net als Chong in de Duitse competitie. Vanwege de extra strenge quarantaineregels die gelden voor de regio’s van Werder Bremen en Hertha BSC zou het viertal na terugkomst uit Wit-Rusland bij hun club in quarantaine moeten. Daarom was besloten ze thuis te laten en ze tegen Noorwegen wel in de selectie op te nemen.

PSV’er Gakpo ontbrak tegen Wit-Rusland omdat hij zich aan een verstandskies moest laten behandelen.

Bondscoach Groninger besloot vier van de vijf afwezigen terug te halen voor het duel met de Noren, alleen Chong dus niet. Volgens het UEFA-reglement mogen slechts negen spelers op de bank plaatsnemen tijdens EK-kwalificatiewedstrijden, geeft de KNVB als uitleg. Verder is iedereen in de selectie van Jong Oranje nu fit.

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen de ongeslagen koploper Jong Oranje en Jong Noorwegen is dinsdag in Almere.

Autosport: Ten Voorde kampioen in Porsche Supercup

13.47 uur: Larry ten Voorde heeft het Wilhelmus laten klinken op het circuit van Monza. De Nederlandse coureur (23) van GP Elite legde in Italië beslag op de eindzege in de Porsche Supercup.

Ten Voorde deed dat in stijl, door de laatste race van het seizoen te winnen. Hij is na Patrick Huisman (vier keer) en Jeroen Bleekemolen (twee keer) de derde Nederlander die de Supercup-titel binnensleept. De serie is een van de supportklasses van de Formule 1, naast de Formule 2 en Formule 3.

Wielersport: Jumbo-Visma zonder uitgesproken kopman naar Tirreno-Adriatico

13:20 uur Jumbo-Visma verschijnt maandag aan de start van de rittenkoers Tirreno-Adriatico zonder echte kopman. De teamleiding heeft een ploeg samengesteld waarin renners veelal voor eigen kans mogen gaan. De Tirreno is normaal gesproken een voorjaarskoers, maar moet nu concurreren met de Tour de France. Jumbo-Visma heeft de beste klimmers op dit moment in de Tour rijden.

Voor Mike Teunissen wordt de Tirreno zijn eerste wedstrijd na de herstart van het wielerseizoen na corona. De 28-jarige Limburger stond enige tijd aan de kant met een knieblessure na een val op hoogtestage in Tignes.

Naast Teunissen bestaat de formatie van Jumbo-Visma uit Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Paul Martens, Christoph Pfingsten, Timo Roosen en Maarten Wynants.

„Het ontbreekt ons aan een echte kopman die voor het klassement of de sprints gaat. Elke dag zullen we de race analyseren en kijken we waar onze kansen liggen. Aan de hand van die inschatting maken we een plan per etappe. Daarnaast is deze wedstrijd ook een voorbereiding op het restant van het seizoen. Conditioneel kunnen we weer een stap zetten richting de Giro d’Italia en de klassiekers”, zegt Addy Engels, ploegleider van Jumbo-Visma.

Golf: Johnson alleen aan kop halverwege Tour Championship

09:40 uur Dustin Johnson gaat na de tweede ronde van het Tour Championship alleen aan de leiding. De Amerikaan ging in Atlanta rond in 70 slagen, drie meer dan een dag eerder. Met 137 slagen heeft Johnson een slag voorsprong op Im Sung-jae uit Zuid-Korea. Xander Schauffele, landgenoot van Johnson, volgt met 135 slagen.

Johnson, de nummer één van de wereld, noteerde vier birdies maar moest ook vier bogeys op zijn kaart schrijven.

Het Tour Championship is de seizoensfinale van de PGA Tour, waar de beste dertig golfers aan mee mogen doen. Zij strijden daar om de hoofdprijs van ruim 12,5 miljoen.

Basketbal: Toronto Raptors in halve finale play-offs langszij

08:30 uur De basketballers van Toronto Raptors doen in de play-offs van de NBA weer helemaal mee. De titelverdediger won zaterdag de vierde wedstrijd in de halve finales van de oostelijke divisie met 100-93 van Boston Celtics. In de best-of-seven serie zijn beide clubs nu weer in balans: 2-2.

Pascal Siakam was met 23 punten en 11 rebounds van grote waarde voor de Raptors. Kyle Lowry kwam tot 22 punten en 11 rebounds. Bij de Boston Celtics noteerde Jayson Tatum 24 punten en 10 rebounds. De vijfde wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag.

In de westelijke divisie is de stand in de halve finale tussen Denver Nuggets en Los Angeles Clippers ook weer gelijk (1-1). De Nuggets wonnen de tweede partij met 110-101. Sterspeler Kawhi Leonard stelde met 13 punten teleur bij de Clippers.