Sport Kort: golfer Johnson alleen aan kop bij Tour Championship

Golf: Johnson alleen aan kop halverwege Tour Championship

09:40 uur Dustin Johnson gaat na de tweede ronde van het Tour Championship alleen aan de leiding. De Amerikaan ging in Atlanta rond in 70 slagen, drie meer dan een dag eerder. Met 137 slagen heeft Johnson een slag voorsprong op Im Sung-jae uit Zuid-Korea. Xander Schauffele, landgenoot van Johnson, volgt met 135 slagen.

Johnson, de nummer één van de wereld, noteerde vier birdies maar moest ook vier bogeys op zijn kaart schrijven.

Het Tour Championship is de seizoensfinale van de PGA Tour, waar de beste dertig golfers aan mee mogen doen. Zij strijden daar om de hoofdprijs van ruim 12,5 miljoen.

Basketbal: Toronto Raptors in halve finale play-offs langszij

08:30 uur De basketballers van Toronto Raptors doen in de play-offs van de NBA weer helemaal mee. De titelverdediger won zaterdag de vierde wedstrijd in de halve finales van de oostelijke divisie met 100-93 van Boston Celtics. In de best-of-seven serie zijn beide clubs nu weer in balans: 2-2.

Pascal Siakam was met 23 punten en 11 rebounds van grote waarde voor de Raptors. Kyle Lowry kwam tot 22 punten en 11 rebounds. Bij de Boston Celtics noteerde Jayson Tatum 24 punten en 10 rebounds. De vijfde wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag.

In de westelijke divisie is de stand in de halve finale tussen Denver Nuggets en Los Angeles Clippers ook weer gelijk (1-1). De Nuggets wonnen de tweede partij met 110-101. Sterspeler Kawhi Leonard stelde met 13 punten teleur bij de Clippers.