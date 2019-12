Dán wordt Michael van Gerwen wereldkampioen

Michael van Gerwen laat in Alexandra Palace maar weer eens zien wie de beste darter is. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen kan als geen ander op de juiste momenten de turbo aanzetten. Nu de cruciale eindfase van het WK darts is aangebroken, laat de 30-jarige Nederlander weer zijn betere spel zien. Al waarschuwt hij zijn concurrenten nog maar eens extra. „Er zit meer in de tank”, stelde de regerend wereldkampioen, die vindt dat hij tot op heden nog geen hoger niveau hoefde te etaleren. „Een overwinning is op dit moment het belangrijkste. Ik heb het me zelf zo makkelijk mogelijk gemaakt en dat is wat telt.”