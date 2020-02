Opkrabbelende Van der Velde terug in peloton

Van der Velde was de afgelopen jaren ook al actief als buschauffeur, bij Roompot. Vorig jaar, toen hij werd getroffen door acute leukemie, moest hij echter een pas op de plaats maken. Nu Roompot is opgeheven en de teambus is overgenomen door Metec-TKH keert de opkrabbelende ex-wielrenner terug op zijn vertrouwde stoel.

De Brabander, die na de Tour de France van 1982 als nummer drie op het podium stond in Parijs, onderging vorig jaar een beenmergtransplantatie. Om de twee à drie weken moet hij naar het ziekenhuis voor controle.

„Maar ik mag niet klagen. Al met al is het best positief. De doktoren kunnen nog niet zeggen of ik helemaal genezen ben, maar de komende jaren zullen zij alles goed in de gaten houden. Het heeft tijd nodig”, zo tekent Wielerflits op uit de mond van Van der Velde.

„Ik wilde graag de draad weer een beetje oppikken. Dan blijf je ook de binding met de wielersport houden. Dat is altijd beter dan op de bank liggen. Ik heb nog geen idee hoeveel dagen ik mee zal gaan met de ploeg. Ik ben in feite niet meer ziek, al zal ik voorzichtig moeten zijn, omdat ik wel iets meegemaakt heb.”

Metec-TKH heeft een tweede buschauffeur die kan ’invallen’ als Van der Velde verhinderd is.