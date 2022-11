Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Boston Celtics na zevende zege op rij koploper in NBA

07:43 uur De basketballers van Boston Celtics hebben de koppositie in de NBA ingenomen na hun zevende zege op rij. In Boston versloeg de ploeg Oklahoma City Thunder met 126-122. Jayson Tatum was topschutter met 27 punten, Jaylen Brown voegde 26 punten toe aan de productie. De Celtics staan nu op elf zeges tegen drie nederlagen.

Boston kwam pas laat op gang tegen Oklahoma City. Pas in het vierde kwart maakte de thuisploeg een achterstand goed om vervolgens erop en erover te gaan. Derrick White was in de slotfase de beste schutter bij de Celtics met 16 punten.

Titelverdediger Golden State Warriors won met ruim verschil van San Antonio Spurs: 132-95. Topscorer bij de winnende ploeg was Jordan Poole met 36 punten.