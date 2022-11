Vermaarde Duitse dopingjager overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Vermaarde Duitse dopingjager Franke (82) overleden

20.53 uur: De Duitse dopingexpert Werner Franke is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon Ulrich bevestigd. Franke en zijn vrouw Brigitte Berendonk speelden in de vroege jaren 90 een voorname rol bij het blootleggen van door de staat opgedrongen doping voor sporters in de DDR, het voormalige Oost-Duitsland.

Berendonk publiceerde in 1991 een boek, met medewerking van celonderzoeker en moleculair bioloog Franke, die ook daarna een fanatiek dopingjager bleef. "Ik ben een gedreven man en zal dat altijd blijven",verklaarde hij zijn niet aflatende strijd tegen doping, waarbij hij met name wielrenners als de Spanjaard Alberto Contador en de Duitser Jan Ullrich beschuldigde. "Ik ben duidelijk een opvoeder voor het publiek en een vijand van misbruikers."

Lastig kon hij ook zijn voor politici en collega's. De in 2015 in Duitsland ingevoerde antidopingwet was volgens Franke "het slechtste wat men kon ontwerpen", terwijl hij het Duitse antidopingbureau Nada als een "tandeloze tijger" omschreef en "niet gekwalificeerd".

Marseille vreest dat seizoen van Marokkaanse WK-ganger voorbij is

20.51 uur: Olympique Marseille vreest dat de Marokkaanse voetballer Amine Harit dit seizoen niet meer in actie komt. De aanvallende middenvelder liep zondag in de Franse competitiewedstrijd tegen AS Monaco een ogenschijnlijk zware knieblessure op. Harit (25) maakt deel uit van de Marokkaanse selectie voor het WK in Qatar, maar volgens voorzitter Pablo Longoria van Marseille moet hij zich afmelden.

„Dit is een klap voor de speler en voor de club”, zei Longoria. „Het ziet ernaar uit dat hij de rest van dit seizoen niet meer beschikbaar is. Dus tijdens de transferperiode zullen we een vervanger moeten halen.”

Ondanks de pessimistische berichten uit Marseille maakt zestienvoudig international Harit nog steeds deel uit van de WK-selectie van Marokko. Bondscoach Walid Regragui maakte dinsdag de rugnummers voor het WK bekend en hij heeft Harit nummer 10 gegeven. De oud-Ajacieden Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech kregen respectievelijk nummer 3 en 7, Zakaria Aboukhlal (ex-AZ) gaat in Qatar met nummer 14 voetballen. Sofyan Amrabat, oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, draagt het shirt met nummer 4.

Marokko neemt het in groep F op tegen Kroatië, België en Canada.

Roma-coach Mourinho twee duels geschorst wegens ’dreigen’

18.33 uur: AS Roma-coach José Mourinho mag de eerstvolgende twee duels in de Serie A niet op de bank plaatsnemen. De Portugees kreeg een schorsing opgelegd omdat hij zondag in het duel met Torino (1-1) het veld had betreden en daarbij met een „dreigende houding” had geprotesteerd tegen een beslissing van de scheidsrechter. Ook heeft Mourinho de arbiter beledigd, zo meldde de Serie A.

Dat betekent dat Mourinho na de WK- en winterpauze de duels met Bologna en AC Milan in januari vanaf de tribune moet volgen. AS Roma, het afgelopen seizoen ten koste van Feyenoord winnaar van de Conference League, staat na vijftien speelrondes slechts zevende in de Serie A.

Koploper Feyenoord in december naar Portugal voor voorbereiding

18.09 uur: Koploper Feyenoord reist in december tijdens de extra lange winterstop naar Portugal om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Het zuidelijk gelegen Lagos was dit jaar in aanloop naar de verloren Conference League-finale tegen AS Roma ook al de bestemming voor de Rotterdammers.

De voorbereiding op de hervatting van de Eredivisie begint op maandag 5 december met een besloten training in Rotterdam. Vijf dagen later is het Belgische Oostende de tegenstander in een vriendschappelijke wedstrijd, waarna Feyenoord op 12 december naar Portugal vliegt. Daar wil de club tot en met 17 december twee besloten oefenduels spelen, maar de tegenstanders daarvoor zijn nog niet bekend.

Op 23 december oefent Feyenoord op Varkenoord nog tegen Go Ahead Eagles en op 28 december is er een benefietwedstrijd tegen FC Emmen. Daar maakt de club later meer over bekend.

Feyenoord is door de zege van zondag op Excelsior (5-1) met 3 punten voorsprong op Ajax en PSV de winterstop ingegaan. Justin Bijlow, Sebastian Szymanski en Alireza Jahanbakhsh zijn actief op het WK, de rest van de selectie hoeft even niet te trainen. Op 8 januari gaat het Eredivisieseizoen verder met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Veldman krijgt hoofdtrainer boven zich bij Anderlecht

17.35 uur: Robin Veldman krijgt bij Anderlecht de rol van assistent-coach van het eerste elftal. De Nederlander nam eind oktober de leiding bij de Belgische club op interim-basis over van de ontslagen trainer Felice Mazzu en leed zondag in de topper tegen KRC Genk pas zijn eerste nederlaag. Voorzitter Wouter Vandenhaute liet dinsdag weten dat Veldman de schakel moet worden tussen het A-team, de zogenoemde Futures en de jeugdacademie.

„Robin blijft de komende jaren assistent-coach van het eerste elftal en zal in die rol een belangrijke functie hebben binnen de club. We willen dat de doorstroming beter verloopt”, aldus Vandenhaute. Veldman, eerder jeugdtrainer bij sc Heerenveen en Ajax, keert niet terug als hoofdtrainer van de Futures, oftewel Jong Anderlecht, die uitkomen op het tweede niveau in België.

Volgens Vandenhaute is het Veldmans eigen keuze. „Het zegt veel over hoe hij in korte tijd een man van de club geworden is. Hij wil in de komende jaren belangrijk zijn in het proces om Anderlecht terug naar boven brengen”, aldus de voorzitter. Zolang er geen nieuwe coach is benoemd zal Veldman de trainingen van de hoofdmacht leiden.

Franse verdediger Pavard zinspeelt op vertrek bij Bayern

14.58 uur: De Franse verdediger Benjamin Pavard laat opnieuw doorschemeren open te staan voor een vertrek bij de Duitse recordkampioen Bayern München. In een interview met Gazzetta dello Sport zegt hij dat hij een nieuwe uitdaging overweegt.

De 26-jarige Pavard, die met het Franse nationale elftal in 2018 wereldkampioen werd en in de selectie voor het WK in Qatar zit, fungeert bij Bayern voornamelijk als rechterverdediger. „Ik heb alles gewonnen met Bayern München. Ik speel om te winnen en ik ben er klaar voor om nieuwe interessante projecten als centrale verdediger te overwegen”, zegt hij tegen de Italiaanse krant.

De Fransman kwam in 2019 over van VfB Stuttgart en heeft tot de zomer van 2024 een contract bij Bayern. Hij zegt graag met zijn maatje Olivier Giroud te willen spelen, die momenteel bij AC Milan voetbalt. Onlangs liet de voetballer al aan L’Équipe weten mogelijk weg te willen bij Bayern. „Misschien is nu het moment. Waarom niet in een nieuw land en een nieuwe cultuur?”

Koploper Racing Genk verlengt contract met succestrainer Vrancken

11:36 uur Voetbaltrainer Wouter Vrancken verbindt zich nog zeker vier jaar aan de Belgische koploper Racing Genk. De voorzitter van de club zei dinsdag „zeer tevreden” te zijn over de prestaties van het elftal tijdens de eerste seizoenshelft.

Vrancken had bij Genk een contact voor onbepaalde tijd. Dat wordt nu omgezet in een verbintenis die tot 2026 zal lopen. Vrancken, die deze zomer overkwam van KV Mechelen, zegt dat vanaf het eerste moment er een goed gevoel was en dat „is nooit weggegaan.” Voorzitter Peter Croonen prijst de ploeg voor zijn „krachtige mentaliteit” en voor „de winnaarscultuur.”

Boston Celtics na zevende zege op rij koploper in NBA

07:43 uur De basketballers van Boston Celtics hebben de koppositie in de NBA ingenomen na hun zevende zege op rij. In Boston versloeg de ploeg Oklahoma City Thunder met 126-122. Jayson Tatum was topschutter met 27 punten, Jaylen Brown voegde 26 punten toe aan de productie. De Celtics staan nu op elf zeges tegen drie nederlagen.

Boston kwam pas laat op gang tegen Oklahoma City. Pas in het vierde kwart maakte de thuisploeg een achterstand goed om vervolgens erop en erover te gaan. Derrick White was in de slotfase de beste schutter bij de Celtics met 16 punten.

Titelverdediger Golden State Warriors won met ruim verschil van San Antonio Spurs: 132-95. Topscorer bij de winnende ploeg was Jordan Poole met 36 punten.