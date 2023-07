Max Verstappen baalt van actie Pérez: ’Dat was niet oké’

De Mexicaan eindigde als tweede. Aan het begin van de race nam Pérez heel even de leiding over en drukte hij Verstappen richting de volgende bocht ook nog even het gras in, waar Verstappen duidelijk niet over te spreken was.

„Hier moeten we na afloop wel over praten. Dit had een flinke crash kunnen veroorzaken, dat was niet oké”, zei Verstappen direct na afloop. Na het parkeren van hun auto bespraken de Nederlander en Pérez het moment ook direct.

„Toen ik realiseerde dat hij daar zat, opende ik de deur en gaf ik hem de plek terug”, aldus Pérez. „Het is allemaal goed, we hebben er net direct even over gesproken.”

Verstappen: „Als je het gras wordt ingedrukt, wordt het nogal glad natuurlijk, maar toen ik daarna de leiding kon terugpakken kon ik de race controleren. Het regende daarna niet meer, dus dan zijn 24 rondjes op de intermediates best lang. Maar gezien onze voorsprong had het geen zin meer om over te stappen op de slicks.”