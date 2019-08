Hamilton wil voorlopig doorgaan en aast op nog meer succes

„Er is meer te doen, er valt meer te winnen en er valt meer te bereiken met de auto en daarnaast”, aldus Hamilton tegenover Sky Sports.

De vijfvoudig wereldkampioen heeft tot nu toe 81 overwinningen in de Formule 1 achter zijn naam staan. In 2019 won Hamilton acht van de twaalf Formule 1-races. Met nog negen GP’s te gaan, staat hij 62 punten voor op de nummer twee in de WK-stand, zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013) wonnen ooit dertien races in één seizoen. Als Hamilton de huidige lijn weet vast te houden, kan hij dat record gaan verbreken.

„Ik weet eerlijk gezegd niet waarom sommige mensen besluiten te stoppen, maar ik ben dol op racen. Ik houd echt, echt van de uitdaging”, benadrukt Hamilton.