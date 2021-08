Dinamo Zagreb doet bod op Danilho Doekhi

Dinamo speelt mogelijk Champions League dit seizoen. De Kroaten nemen het in de play-offs op tegen FC Sheriff uit Moldavië. Vitesse dacht deze zomer goud in handen te hebben met het drietal Oussama Tannane-Riechedly Bazoer-Danilho Doekhi, dat na een sterk seizoen aasde op een transfer, maar de markt is erg moeizaam deze zomer na alle coronaproblemen.

Omdat Tannane en Bazoer, voor wie eerder Olympique Marseille in de markt was, nog niet verkocht zijn, kan een verkoop van Doekhi een interessante optie worden voor Vitesse. Doekhi zit momenteel in de lappenmand vanwege een hamstringblessure die hij heeft opgelopen in de uitwedstrijd tegen FC Dundalk in de derde voorronde van de Conference League en ontbreekt daardoor donderdag in de eerste play-offwedstrijd tegen Anderlecht in Brussel.

Het contract van de 23-jarige captain in Arnhem loopt na dit seizoen af.