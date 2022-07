Christian Eriksen grote aanwinst voor Erik ten Hag

De contracten moeten nog worden uitgewerkt, maar Eriksen is er mondeling uit met de Engelsen. Ten Hag had hem hoog op zijn verlanglijst staan nadat hij al vroeg na de come-back in het profvoetbal zag hoe hoog het niveau van de Deen weer was.

De Deense middenvelder, die al zijn hele loopbaan wordt begeleid door de Nederlander Martin Schoots, werd in januari al benaderd door drie Eredivisieclubs, waaronder Feyenoord en PSV, om als eerste in Nederland zijn rentree op de velden te maken na de revaldidatie van zijn harststilstand.

Ajax nooit in beeld

Eriksen (29) kon ook naar clubs in de Bundesliga en clubs buiten Europa. Opmerkelijk was dat Ajax nooit in beeld kwam voor hem tijdens de winter. De Deen ging daarop aan de slag bij Brentford, waar hij een superieure tijd kende en de hele club mee omhoog trok. Vervolgens stonden alle clubs op de stoep bij hem, waaronder Manchester United, Newcastle United, Everton, zijn oude club Tottenham Hotspur en volgens ingewijden uiteindelijk ook Ajax toch weer.

Erik ten Hag. Ⓒ ANP/HH

Maar de Deen, die op zijn 21e jaar al vertrok bij Ajax en een lucratief en langdurig contract tekende bij Tottenham Hotspur, heeft met zijn gezin vooral het leven in Engeland ook fijn gevonden en mikt daarom op een verlening van zijn avontuur in Engeland.

Topfit

Eriksen voelt zich weer topfit en steekt dankzij een maandenlange, nauwkeurig opgebouwde revalidatie en het trainen op niveau weer in een topconditie. In de Premier League én in het Deense elftal heeft hij bewezen dat hij weer in de vorm van zij leven is. Nu wil hij bij Manchester United nog prachtige jaren toevoegen aan zijn toch al indrukwekkende carrière.

Een terugkeer naar Italië, waar hij bij Inter nog een landstitel veroverde, was onmogelijk vanwege de regelgeving rond topsporters met een ingebouwd icd-kastje.

Opzien baren

Het minuscule icd-kastje vormt daarbij een extra zekerheid. ,,Eigenlijk is Christian beter beschermd dan ieder ander mens’’, luidde het oordeel van een van de medici, die hem bijstonden, recentelijk.

In zijn Ajax-periode baarde Eriksen al opzien door net als Johan Cruijff op zijn 21e jaar al vijf hoofdprijzen achter zijn naam te zetten. Dat is weinig spelers in de historie van Ajax gelukt. En hij is samen met de legendarische nummer veertien zelfs de enige die bij Ajax drie landstitels had op die jonge leeftijd.