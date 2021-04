Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Barcelona zonder Piqué en Roberto tegen Real Valladolid

12.58 uur: Gerard Piqué en Sergi Roberto missen maandagavond de thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Real Valladolid. Beide spelers zijn nog onvoldoende fit om in actie te kunnen komen.

Barcelona is weer helemaal terug in de race om de Spaanse landstitel. De ploeg van trainer Ronald Koeman kan de achterstand tot koploper Atlético Madrid tot 1 punt verkleinen. Barcelona speelt komende zaterdag het uitduel met Real Madrid, dat 3 punten minder heeft dan Atlético.

Koeman heeft Frenkie de Jong en Sergiño Dest wel in zijn selectie voor het thuisduel met Real Valladolid opgenomen, zo meldt Barcelona via officiële kanalen.

Voetbal: Dortmund moet toptalent Moukoko rest van het seizoen missen

12.55 uur: Youssoufa Moukoko komt dit seizoen niet meer in actie voor Borussia Dortmund. Het 16-jarige toptalent heeft een voetblessure overgehouden aan de groepsfase van het EK in Hongarije, waar hij deel uitmaakte van de selectie van Jong Duitsland.

Ook Jadon Sancho mist dinsdag het uitduel van Dortmund met Manchester City in de kwartfinale van de Champions League. Hij kampt met aanhoudende spierproblemen. De geblesseerde Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou zijn eveneens nog niet inzetbaar tegen de koploper van de Premier League.

Voetbal: Florenzi van PSG test positief op corona

11.13 uur: Alessandro Florenzi mist woensdag waarschijnlijk de uitwedstrijd van Paris-Saint Germain tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. De Italiaan is positief op corona getest en zit thuis in quarantaine.

PSG maakte afgelopen vrijdag al bekend dat Marco Verratti positief getest was op het coronavirus. Ook voor hem komt het eerste duel met Bayern vermoedelijk te vroeg. De middenvelder testte eind januari ook al positief op corona. Florenzi en Verratti kwamen de afgelopen weken met Italië in actie in de WK-kwalificatie.

Bayern München en PSG troffen elkaar aan het einde van het vorige seizoen in de finale van de Champions League. Bayern won dat duel met 1-0, met dank aan een treffer van Kingsley Coman. Bayern kan woensdag geen beroep doen op de geblesseerde topscorer Robert Lewandowski.

Voetbal: Kop en Wilms haken af bij Oranje

10.58 uur: Lize Kop en Lynn Wilms missen het trainingskamp van de Nederlandse voetbalsters in Spanje. De keepster van Ajax en verdedigster van FC Twente zijn zondag geblesseerd geraakt tijdens de tweede editie van de Eredivisie Cup. Ajax won die finale met 3-2.

Bondscoach Sarina Wiegman heeft Daphne van Domselaar (FC Twente) opgeroepen als vervanger voor Kop. Voor Wilms komt geen vervanger, waardoor de spelersgroep van Oranje nu uit 23 speelsters bestaat. Afhankelijk van het verloop van haar herstel, voegt Kop zich mogelijk later alsnog bij de selectie.

De Nederlandse voetbalsters oefenen vrijdag eerst tegen Spanje in Marbella. Volgende week dinsdag is de nationale ploeg van Australië in Nijmegen de tegenstander in een vriendschappelijk duel.

Tennis: Zverev plant rentree volgende week in Monaco

08.44 uur: De Duitse tennisser Alexander Zverev wil volgende week tijdens het graveltoernooi van Monaco zijn rentree maken. Dat heeft zijn broer Mischa laten weten.

Zverev meldde zich zaterdag op het laatste moment geblesseerd af voor het ATP-toernooi van Marbella, een dag nadat de organisatie vol trots de komst van de nummer 7 van de wereld had aangekondigd.

De 23-jarige Duitser veroverde vorige maand in Acapulco zijn veertiende titel op de ATP Tour. Hij zou deze week in Marbella eerder dan gepland zijn gravelseizoen beginnen, maar Zverev moest zijn plannen wegens klein blessureleed aanpassen.

Het toernooi van Marbella is nieuw op de kalender van de ATP. De Rus Andrej Roeblev en Pablo Carreño Busta uit Spanje zijn de bekendste namen op de deelnemerslijst.

Curling: Nederlandse mannen wachten op WK nog op eerste zege

08.16 uur: De Nederlandse curlingmannen wachten op het WK in Canada na zes wedstrijden nog altijd op hun eerste zege. Ze hebben ook de duels met Canada (6-7) en Zuid-Korea (4-5) verloren.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt verloor eerder van Rusland (5-8), Noorwegen (4-7), Schotland (4-9) en Denemarken (5-14). Na zes nederlagen wordt de missie van Nederland wel heel moeilijk. Doel is een plek bij de beste zes te veroveren. Lukt dat, dan plaatst het team zich voor het eerst voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking.

Het Nederlands team bestaat uit skip Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen. Aan het toernooi nemen veertien landen deel.

Basketbal: Lakers zonder LeBron James en Davis weer onderuit

08.08 uur: De basketballers van LA Lakers hebben ook de stadsderby tegen Los Angeles Clippers verloren (86-104). De regerend kampioen in de NBA kon het gemis van LeBron James en Anthony Davis opnieuw niet camoufleren.

Zonder het geblesseerde duo leden de Lakers alweer de negentiende nederlaag van het seizoen. Maar liefst zes van de laatste negen duels gingen verloren. LA Lakers is naar de vijfde positie van de Western League gezakt. Aan het einde van de reguliere competitie mogen alleen de beste zes ploegen aan de play-offs deelnemen. De Clippers zijn naar de derde plaats gestegen.

Trainer Frank Vogel van de Lakers wil de slechte serie niet alleen ophangen aan de afwezigheid van LeBron James en Davis. „We verdedigen best goed, maar maken wel te weinig punten”, zei hij. „Maar er zijn geen excuses. De jongens die nu spelen zijn goed genoeg. Zij moeten goede resultaten kunnen halen.”

Hockey: Nederlandse topclubs gaan op voor titel in Euro Hockey League

07.00 uur: De hockeysters van Den Bosch gaan proberen om ten koste van het Spaanse Club de Campo de Madrid voor het eerst de Euro Hockey League te winnen. Ook bij de mannen staat er een Nederlandse ploeg in de finale; Bloemendaal neemt het op tegen Atlètic Terrassa, eveneens afkomstig uit Spanje.

De Euro Hockey League wordt gespeeld in het Wagener Stadion in Amsterdam. De EHL wordt voor het eerst voor vrouwen georganiseerd. De mannen en vrouwen krijgen onder het motto #EquallyAmazing evenveel prijzengeld.

Den Bosch was zaterdag via shoot-outs te sterk voor rivaal Amsterdam, dat zich zondag verzekerde van de derde plaats. Ook Bloemendaal plaatste zich door middel van shoot-outs voor de eindstrijd; het Belgische Royal Leopold Club werd verslagen.

Bloemendaal won de EHL al in 2009, 2013 en 2018. In 2019 won de Belgische club Waterloo Ducks de laatste editie. Vorig jaar ging het evenement niet door.

De finale bij de mannen begint om 13.30 uur, de vrouwenfinale start om 16.00 uur.