Voormalig Rode Duivel Steven Defour is blessureleed beu en stopt

Belgische voetballer Defour (32) stopt vanwege blessureleed

20:34 uur: De Belgische voetballer Steven Defour heeft al op 32-jarige leeftijd besloten zijn carrière te beëindigen. De middenvelder van KV Mechelen, die ruim vijftig interlands voor de ’Rode Duivels’ speelde, heeft vanwege aanhoudend blessureleed geen zin meer om verder te gaan.

„Dit is het dus, aan het einde van het seizoen hang ik mijn schoenen aan de haak”, schrijft Defour op Twitter bij een filmpje waarin de hoogtepunten uit zijn loopbaan voorbijkomen. „Door omstandigheden moet je soms sneller keuzes maken dan je van plan was. De dagelijkse fysieke pijn maakte het onmogelijk om de prestaties te leveren die ik van mezelf verwacht. De mentale weerbaarheid die nodig is om steeds terug te keren na grote en kleine blessures zakte steeds verder weg. Dan is deze keuze helaas snel gemaakt.”

Defour speelde in eigen land bij Racing Genk, Standard Luik, Anderlecht, Antwerp en Mechelen. De middenvelder, die begin 2008 de Gouden Schoen kreeg als beste speler van de Belgische competitie, kwam ook uit voor de Portugese topclub FC Porto en in Engeland voor Burnley. Hij werd zowel met Luik als Porto twee keer landskampioen. Defour kwam dit seizoen dertien keer in actie voor Mechelen.

Voetbal: Anderlecht komt top 4 in met winst op Antwerp

20:16 uur: Anderlecht heeft in de strijd om deelname aan de play-offs om de Belgische titel een belangrijke zege geboekt. De ploeg van trainer Vincent Kompany won met 4-1 bij Antwerp, dat tweede staat in de Jupiler Pro League. Met nog twee wedstrijden in de reguliere competitie te gaan, neemt Anderlecht nu de vierde plek in met 3 punten meer dan KV Oostende.

De top 4 na 34 duels gaat in de play-offs strijden om het kampioenschap. Club Brugge heeft aan kop van de ranglijst maar liefst 19 punten voorsprong op Antwerp. Racing Genk, de ploeg van trainer John van den Brom, verstevigde de derde plaats met een overwinning bij OH Leuven: 2-3. De Nigeriaanse spits Paul Onuachu zorgde in de slotfase met zijn 26e doelpunt van het seizoen voor de winnende treffer. Genk heeft 1 punt minder dan Antwerp en 1 punt meer dan Anderlecht.

In het Bosuilstadion van Antwerp vielen alle doelpunten in de tweede helft. Het duel was ook een weerzien tussen de trainers Kompany en Frank Vercauteren, die in de eerste maanden van het seizoen nog samenwerkten bij Anderlecht.

Voetbal: Trainer Abelardo na amper 3 maanden weg bij Spaanse club Alavés

18.19 uur: Na een dienstverband van amper drie maanden heeft de Spaanse voetbalclub Alavés al weer afscheid genomen van trainer Abelardo. De 50-jarige Abelardo ging begin januari aan de slag bij de Baskische club, die toen in de Spaanse competitie op de zestiende plaats stond. Onder leiding van Abelardo pakte Alavés in elf competitieduels slechts 5 punten en zakte het naar de laatste plek in La Liga.

Na de nederlaag van zondag tegen Celta (1-3) besloot de clubleiding al weer afscheid te nemen van de trainer, die tussen 2017 en 2019 ook al bij Alavés werkte. Abelardo voetbalde zelf van 1994 tot 2002 voor FC Barcelona en speelde meer dan vijftig interlands voor Spanje.

Als trainer werkte Abelardo ook bij Sporting Gijon en Espanyol. Alavés staat weliswaar onderaan, maar heeft slechts 3 punten achterstand op de ’veilige’ zeventiende plek. De club hoopt dat een andere trainer erin slaagt om degradatie te voorkomen.

Voetbal: Manchester United voorlopig zonder besmette verdediger Bailly

17.53 uur: Manchester United moet het voorlopig doen zonder Eric Bailly. De Ivoriaanse verdediger heeft afgelopen week bij de nationale ploeg het coronavirus opgelopen. De 26-jarige Bailly zit in eigen land in quarantaine en mist in ieder geval het eerste duel met Granada in de kwartfinales van de Europa League.

De Ivoriaan is niet verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Ole Gunnar Solskjaer. Harry Maguire en Victor Lindelöf zijn het vaste centrale duo van ManUnited. Zonder Bailly in de selectie won de Engelse topclub zondag met 2-1 van Brighton & Hove Albion. De huidige nummer 2 van de Premier League speelt donderdag in Spanje tegen Granada. Drie dagen later staat de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Engelse competitie op het programma.

„Helaas zullen we het een tijdje zonder Eric moeten doen. Hij is nog niet terug in het land”, zei Solskjaer, die de Franse aanvaller Anthony Martial mogelijk de rest van het seizoen moest missen vanwege een knieblessure.

Biljarten: Wereldkampioene snooker uitgeschakeld voor WK

17.51 uur: De twaalfvoudige wereldkampioene snooker bij de vrouwen, de Engelse Reanne Evans, ziet haar poging om een ticket te bemachtigen voor het grote wereldkampioenschap in Sheffield de mist in gaan. In het vandaag begonnen kwalificatietoernooi ging ze kansloos met 6-2 onderuit tegen Andy Hicks.

Het kwalificatietoernooi is met 128 deelnemers begonnen in de race naar 16 plaatsen voor het wereldkampioenschap. De overheid heeft toestemming verleend dat per sessie 1000 snookerfans onder strikte voorwaarden in de arena mogen worden toegelaten.

Volleybal: Volleybalsters Apollo 8 veroveren voor het eerst de beker

17.45 uur: De volleybalsters van Apollo 8 hebben hun eerste hoofdprijs ooit veroverd. De ploeg uit Borne won de nationale beker door VCN in de finale in het lege MartiniPlaza in Groningen met 3-1 te verslaan: 27-25 25-13 16-25 25-19.

Apollo 8 speelt sinds 2018 in de eredivisie en bereikte in het eerste seizoen op het hoogste niveau ook direct de bekerfinale. Sliedrecht Sport bleek toen te sterk, maar in de tweede finale was het wel raak voor de ploeg van de hoofdtrainers Thijs en Bart Oosting.

De Twentse volleybalsters lieten VCN na winst van de eerste twee sets nog even terugkomen, maar in de vierde set trok de kampioenskandidaat de wedstrijd naar zich toe. De ploeg uit Capelle aan den IJssel verloor zo voor het tweede jaar op rij de bekerfinale. Vorig seizoen gebeurde dat tegen Sliedrecht Sport, dat de beker toen voor de derde keer op rij won.

Apollo 8 gaat de komende weken ook proberen om landskampioen te worden. De ploeg van de broers Oosting strijdt met Sliedrecht Sport om de titel.

Golf: Koepka drie weken na knieoperatie klaar voor Masters

17.05 uur: Golfer Brooks Koepka heeft drie weken na zijn knieoperatie geoefend op de golfbaan van Augusta. De viervoudig majorwinnaar is ervan overtuigd dat hij donderdag kan afslaan in de eerste ronde van de Masters. „Ik zal spelen en heb het gevoel dat ik kan winnen”, zei de Amerikaan, die op 16 maart een ingreep onderging aan zijn rechterknie. „Als ik nu al zou weten dat ik tweede word, was ik hier niet komen opdagen.”

Koepka voelde zich geroepen met de nodige bravoure zijn bijzonder vlotte herstel te benadrukken, want in de media waren berichten verschenen dat hij zes tot acht maanden zou zijn uitgeschakeld door zijn knieblessure. Koepka moest in het verleden al vaker afrekenen met knie- en heupblessures. Niettemin won de 30-jarige Amerikaan in zijn carrière al twee keer het US Open en twee keer het PGA Championship. In 2019 eindigde hij als tweede in de Masters.

Koepka speelde maandag vier holes op de Augusta National en oefende op de driving range onder toeziend oog van publiek, dat dit jaar weer spaarzaam is toegestaan bij het beroemde majortoernooi. Vorig jaar werd de Masters door de coronapandemie verplaatst naar het najaar. Dustin Johnson won toen.

„Ik ben zelf ook onder de indruk van mijn revalidatie. Het doel was Augusta en kijk aan, ik sta hier”, aldus Koepka, die naar eigen zeggen meer dan 7 uur per dag besteedde aan nek- en knie-oefeningen en een week na zijn operatie al golfballen sloeg.

Voetbal: Guardiola wil met City voor het eerst naar laatste vier in Europa

17.04 uur: Manchester City heeft het zo gewenste succes in de Champions League nog altijd niet behaald, maar dat doet volgens trainer Pep Guardiola niets af aan de status van de Engelse club. „Wij zijn een grote vereniging”, zei de Spanjaard in de aanloop naar het eerste duel met Borussia Dortmund in de Champions League. „Maar natuurlijk willen we het in deze competitie beter doen dan voorheen.”

De afgelopen drie jaar bleef City steeds steken in de kwartfinales van de Champions League. Vorig seizoen gebeurde dat tegen Olympique Lyon, dat in Lissabon over één wedstrijd met 3-1 te sterk was. „Die uitschakeling bleef wekenlang in mijn hoofd hangen. Het was pijnlijk”, erkende Guardiola. „Het was de laatste wedstrijd van het seizoen, terwijl we er graag nog meer hadden willen spelen. Maar we zijn hier nu weer in dezelfde fase van het toernooi om een nieuwe poging te wagen.”

City haalde één keer de halve finales in de Champions League, in 2016 met Manuel Pellegrini als coach. De Chileen maakte na dat seizoen plaats voor Guardiola, die City weliswaar onder meer al twee landstitels bezorgde en dit seizoen afkoerst op de derde, maar de rijke Arabische eigenaren nog niet aan de winst in de Champions League heeft kunnen helpen.

„Iedereen binnen deze club wil zo ver mogelijk komen, maar dat geldt voor alle clubs. Je kan wel iets willen, maar je moet het doen op het veld en daar je tegenstanders verslaan”, aldus de 50-jarige Spanjaard. „Dortmund presteert dit seizoen weliswaar wisselvallig in de Bundesliga, maar ze beschikken over fantastische spelers: Hummels, Can, Meunier, Dahoud, Haaland, Sancho, Hazard, Reus, Brandt en ga zo maar door. Ze hebben in de vorige ronde Sevilla verslagen, dat meesterlijk is in knock-outwedstrijden.”

Voetbal: Real Madrid zonder Hazard in eerste duel met Liverpool

16.34 uur: Eden Hazard ontbreekt in de selectie van Real Madrid voor het eerste duel met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. De Belgische aanvaller traint weliswaar weer mee bij de Spaanse kampioen, maar trainer Zinedine Zidane wil geen risico’s nemen met Hazard, die dit seizoen met de ene na de andere blessure te maken heeft.

De verdedigers Dani Carvajal en Sergio Ramos ontbreken vanwege fysieke problemen ook in de selectie van 21 spelers. Real Madrid ontvangt de regerend kampioen van Engeland dinsdagavond in het Estadio Alfredo Di Stefano, het kleine stadion op het trainingscomplex van de club. Het imposante stadion Santiago Bernabéu wordt verbouwd en daarom spelen de Madrilenen dit seizoen in hun tweede stadion.

Toni Kroos haakte vanwege een spierblessure af voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Duitsland, maar de middenvelder is fit genoeg om tegen Liverpool te spelen voor zijn club. Voor Real Madrid staat zaterdag de ’Clásico’ tegen FC Barcelona op het programma in de Spaanse competitie. Volgende week woensdag is de return tegen Liverpool op Anfield.

Voetbal: Zidane denkt dat Real Madrid wordt onderschat

15.13 uur: Trainer Zinédine Zidane heeft het gevoel dat zijn Real Madrid een beetje wordt onderschat in de aanloop naar het thuisduel van dinsdag met Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. „Ik kan de mening van veel mensen nu niet veranderen”, zei hij. „Maar ik heb heel veel vertrouwen in mijn ploeg.”

Real Madrid strijdt niet alleen nog om succes in de Champions League. De achterstand op koploper Atlético Madrid in La Liga is inmiddels teruggebracht tot 3 punten. „Ik weet wat we kunnen en dat we nooit opgeven”, zei Zidane. „We hebben dit seizoen lastige momenten meegemaakt. Maar daar merken we tegen Liverpool niets meer van.”

Zidane twijfelt nog of hij Eden Hazard opneemt in zijn selectie voor het eerste duel met Liverpool. De Belg trainde maandag wel mee en lijkt hersteld van een bekkenblessure. Voor de geblesseerde aanvoerder Sergio Ramos komt het weerzien met de Engelse topclub te vroeg. Hij speelde een grote rol in de finale van de Champions League van 2018, toen hij Mohamed Salah al in de eerste helft blesseerde. Real won die finale met 3-1.

Wielrennen: Wielerploeg Trek-Segafredo niet in Scheldeprijs om corona

15.03 uur: De Amerikaanse wielerploeg Trek-Segafredo laat komende woensdag verstek gaan in de 109e editie van de semiklassieker Scheldeprijs. De ploeg doet dit „uit voorzorg” na de positieve coronagevallen binnen het team de afgelopen week.

„Het team gaat een week in thuisisolatie voor extra veiligheid”, meldt Trek. In de Brabantse Pijl op woensdag 14 april wil het WorldTour-team weer meedoen.

Trek-Segafredo trok zich eerder al terug uit Gent-Wevelgem, nadat er in aanloop naar die wedstrijd twee positieve coronagevallen aan het licht waren gekomen binnen de ploeg. Zo kon de Deense oud-wereldkampioen Mads Pedersen zijn titel niet verdedigen.

In Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen startte Trek wel, maar kennelijk vindt de ploegleiding het beter om de Scheldeprijs over te slaan. Die koers start in Terneuzen en finisht na 194 kilometer in Schoten.

Op de voorlopige startlijst stonden bij Trek-Segafredo de namen van Pedersen, Koen de Kort, Matteo Moschetti, Ryan Mullen, Kiel Reijnen en Edward Theuns.

Golf: Spieth boekt na vier jaar weer zege op PGA Tour

13.18 uur: De Amerikaanse golfer Jordan Spieth heeft uitstekend getimed voor zijn eerste overwinning op de PGA Tour na bijna vier jaar. De voormalig nummer 1 van de wereld won het Texas Open in San Antonio, enkele dagen voor de Masters in Augusta beginnen. Ineens is hij weer kandidaat voor de eindzege in die major.

Spieth bestormde de wereldtop in 2015 met zeges in de Masters en het US Open. In 2017 voegde hij daar zijn derde major aan toe met winst in het Brits Open. Daarna stokte het bij de Texaan, die de grip op zijn spel kwijtraakte en duikelde op de wereldranglijst. Eindelijk, na om precies te zijn 1351 dagen, boekte hij weer een zege. Met een slotronde van 66 slagen troefde hij al zijn concurrenten af om met 18 onder par het toernooi in zijn eigen staat te winnen.

Spieth had twee slagen minder dan de nummer 2, landgenoot Charley Hoffman. De Engelsman Matt Wallace eindigde als derde met -14. „Ik heb vaak getwijfeld of ik ooit nog een toernooi zou winnen”, zei de 27-jarige Spieth. „Ik heb er niet aan getwijfeld dat ik mijn oude niveau weer zou kunnen halen, maar als je het vertrouwen kwijtraakt, is het heel moeilijk positief te blijven. Ik liep vaak met mijn hoofd gebogen.”

Voetbal: Barcelona zonder Piqué en Roberto tegen Real Valladolid

12.58 uur: Gerard Piqué en Sergi Roberto missen maandagavond de thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Real Valladolid. Beide spelers zijn nog onvoldoende fit om in actie te kunnen komen.

Barcelona is weer helemaal terug in de race om de Spaanse landstitel. De ploeg van trainer Ronald Koeman kan de achterstand tot koploper Atlético Madrid tot 1 punt verkleinen. Barcelona speelt komende zaterdag het uitduel met Real Madrid, dat 3 punten minder heeft dan Atlético.

Koeman heeft Frenkie de Jong en Sergiño Dest wel in zijn selectie voor het thuisduel met Real Valladolid opgenomen, zo meldt Barcelona via officiële kanalen.

Voetbal: Dortmund moet toptalent Moukoko rest van het seizoen missen

12.55 uur: Youssoufa Moukoko komt dit seizoen niet meer in actie voor Borussia Dortmund. Het 16-jarige toptalent heeft een voetblessure overgehouden aan de groepsfase van het EK in Hongarije, waar hij deel uitmaakte van de selectie van Jong Duitsland.

Ook Jadon Sancho mist dinsdag het uitduel van Dortmund met Manchester City in de kwartfinale van de Champions League. Hij kampt met aanhoudende spierproblemen. De geblesseerde Axel Witsel en Dan-Axel Zagadou zijn eveneens nog niet inzetbaar tegen de koploper van de Premier League.

Voetbal: Florenzi van PSG test positief op corona

11.13 uur: Alessandro Florenzi mist woensdag waarschijnlijk de uitwedstrijd van Paris-Saint Germain tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. De Italiaan is positief op corona getest en zit thuis in quarantaine.

PSG maakte afgelopen vrijdag al bekend dat Marco Verratti positief getest was op het coronavirus. Ook voor hem komt het eerste duel met Bayern vermoedelijk te vroeg. De middenvelder testte eind januari ook al positief op corona. Florenzi en Verratti kwamen de afgelopen weken met Italië in actie in de WK-kwalificatie.

Bayern München en PSG troffen elkaar aan het einde van het vorige seizoen in de finale van de Champions League. Bayern won dat duel met 1-0, met dank aan een treffer van Kingsley Coman. Bayern kan woensdag geen beroep doen op de geblesseerde topscorer Robert Lewandowski.

Voetbal: Kop en Wilms haken af bij Oranje

10.58 uur: Lize Kop en Lynn Wilms missen het trainingskamp van de Nederlandse voetbalsters in Spanje. De keepster van Ajax en verdedigster van FC Twente zijn zondag geblesseerd geraakt tijdens de tweede editie van de Eredivisie Cup. Ajax won die finale met 3-2.

Bondscoach Sarina Wiegman heeft Daphne van Domselaar (FC Twente) opgeroepen als vervanger voor Kop. Voor Wilms komt geen vervanger, waardoor de spelersgroep van Oranje nu uit 23 speelsters bestaat. Afhankelijk van het verloop van haar herstel, voegt Kop zich mogelijk later alsnog bij de selectie.

De Nederlandse voetbalsters oefenen vrijdag eerst tegen Spanje in Marbella. Volgende week dinsdag is de nationale ploeg van Australië in Nijmegen de tegenstander in een vriendschappelijk duel.

Tennis: Zverev plant rentree volgende week in Monaco

08.44 uur: De Duitse tennisser Alexander Zverev wil volgende week tijdens het graveltoernooi van Monaco zijn rentree maken. Dat heeft zijn broer Mischa laten weten.

Zverev meldde zich zaterdag op het laatste moment geblesseerd af voor het ATP-toernooi van Marbella, een dag nadat de organisatie vol trots de komst van de nummer 7 van de wereld had aangekondigd.

De 23-jarige Duitser veroverde vorige maand in Acapulco zijn veertiende titel op de ATP Tour. Hij zou deze week in Marbella eerder dan gepland zijn gravelseizoen beginnen, maar Zverev moest zijn plannen wegens klein blessureleed aanpassen.

Het toernooi van Marbella is nieuw op de kalender van de ATP. De Rus Andrej Roeblev en Pablo Carreño Busta uit Spanje zijn de bekendste namen op de deelnemerslijst.

Curling: Nederlandse mannen wachten op WK nog op eerste zege

08.16 uur: De Nederlandse curlingmannen wachten op het WK in Canada na zes wedstrijden nog altijd op hun eerste zege. Ze hebben ook de duels met Canada (6-7) en Zuid-Korea (4-5) verloren.

De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt verloor eerder van Rusland (5-8), Noorwegen (4-7), Schotland (4-9) en Denemarken (5-14). Na zes nederlagen wordt de missie van Nederland wel heel moeilijk. Doel is een plek bij de beste zes te veroveren. Lukt dat, dan plaatst het team zich voor het eerst voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking.

Het Nederlands team bestaat uit skip Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen. Aan het toernooi nemen veertien landen deel.

Basketbal: Lakers zonder LeBron James en Davis weer onderuit

08.08 uur: De basketballers van LA Lakers hebben ook de stadsderby tegen Los Angeles Clippers verloren (86-104). De regerend kampioen in de NBA kon het gemis van LeBron James en Anthony Davis opnieuw niet camoufleren.

Zonder het geblesseerde duo leden de Lakers alweer de negentiende nederlaag van het seizoen. Maar liefst zes van de laatste negen duels gingen verloren. LA Lakers is naar de vijfde positie van de Western League gezakt. Aan het einde van de reguliere competitie mogen alleen de beste zes ploegen aan de play-offs deelnemen. De Clippers zijn naar de derde plaats gestegen.

Trainer Frank Vogel van de Lakers wil de slechte serie niet alleen ophangen aan de afwezigheid van LeBron James en Davis. „We verdedigen best goed, maar maken wel te weinig punten”, zei hij. „Maar er zijn geen excuses. De jongens die nu spelen zijn goed genoeg. Zij moeten goede resultaten kunnen halen.”

Hockey: Nederlandse topclubs gaan op voor titel in Euro Hockey League

07.00 uur: De hockeysters van Den Bosch gaan proberen om ten koste van het Spaanse Club de Campo de Madrid voor het eerst de Euro Hockey League te winnen. Ook bij de mannen staat er een Nederlandse ploeg in de finale; Bloemendaal neemt het op tegen Atlètic Terrassa, eveneens afkomstig uit Spanje.

De Euro Hockey League wordt gespeeld in het Wagener Stadion in Amsterdam. De EHL wordt voor het eerst voor vrouwen georganiseerd. De mannen en vrouwen krijgen onder het motto #EquallyAmazing evenveel prijzengeld.

Den Bosch was zaterdag via shoot-outs te sterk voor rivaal Amsterdam, dat zich zondag verzekerde van de derde plaats. Ook Bloemendaal plaatste zich door middel van shoot-outs voor de eindstrijd; het Belgische Royal Leopold Club werd verslagen.

Bloemendaal won de EHL al in 2009, 2013 en 2018. In 2019 won de Belgische club Waterloo Ducks de laatste editie. Vorig jaar ging het evenement niet door.

De finale bij de mannen begint om 13.30 uur, de vrouwenfinale start om 16.00 uur.