Goedgeluimde Ajax-matchwinnaar Brobbey blij voor Ten Hag

Voetbal

LIVE Eredivisie: Fortuna aan de leiding tegen Go Ahead

Na zeges van onder anderen Ajax, PSV en AZ op zaterdagavond gaat speelronde 30 in de Eredivisie zondagmiddag in volle vaart verder. Willem II pakte belangrijke punten tegen Vitesse, Feyenoord won laat van FC Utrecht en Heracles pakte de punten in Groningen. Om 16.45 sluiten Fortuna Sittard en Go Ahe...