’Spurs willen salaris Eriksen verdubbelen’

De Spurs willen hun spelmaker zou graag vasthouden dat ze de Deense middenvelder 200.000 pond per week willen betalen. Dat is ruim dubbel zoveel als Eriksen nu opstrijkt, namelijk 80.000 pond.

Eriksen heeft in Londen nog maar een contract voor een jaar, maar hij heeft al uitgesproken dat hij wel een iets nieuws wil proberen. De Deense middenvelder is eerder in verband gebracht met een vertrek naar Real Madrid, Juventus en Manchester United.