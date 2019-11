Engelse fans maken Mourinho meteen belachelijk

Alle sociale media-kanalen stroomden over. Op het internet blijft alles bewaard en dus was het niet zo moeilijk om zijn uitspraken terug te vinden uit de periode dat hij een paar kilometer verderop in de Engelse hoofdstad nog trainer van Chelsea was. „Tottenham? Nee, daar zal ik nooit aan de slag gaan. Daar word ik echt geen trainer, want ik hou veel te veel van de supporters van Chelsea”, zei Mourinho destijds.

Ze hebben hem nog net geen verrader genoemd, maar zijn aanstelling bij Tottenham is bij de aanhang van Chelsea niet lekker gevallen. Elk woordje tijdens zijn eerste persconferentie werd ook meteen gewogen. Mourinho legde het ene moment nog uit dat hij heel nederig is gebleven, maar werd daarmee al direct om de oren geslagen toen hij even later zijn arrogantie weer toonde. Op de vraag of het elftal van Tottenham last heeft gehad van de verloren Champions League-finale tegen Liverpool zei Mourinho: „Dat weet ik niet, ik heb nog nooit een Champions League-finale verloren…”

Mourinho maakte bij Manchester United 350 miljoen euro op aan nieuwe spelers. Het voetbal werd alleen maar slechter. Zijn eerste aankoop werd door supporters ook meteen onthuld: een nieuwe spelersbus. Die kan hij parkeren voor het strafschopgebied. Zo defensief, denken de fans, zal het voetbal nu worden bij Tottenham.