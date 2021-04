Foto’s: De Graafschap vraagt aandacht voor zaak-Sem Vijverberg

Zo hadden de spelers van de Doetinchemmers, net als hun tegenstanders van FC Dordrecht en de arbitrage, allemaal een speciaal zwart shirt aan met het nummer 0 en de naam van Sem Vijverberg erop. Ook was de naam van het stadion omgedoopt van’De Vijverberg’ naar ’Stadion Sem Vijverberg’.

De arbitrage betreedt het veld in speciale shirts. Ⓒ BSR Agency

Ook was er een minuut stilte en werd er een ballon de lucht in gelaten. Op de tribunes waren grote doeken gespannen met daarop de teksten ’Wie bracht baby Sem Vijverberg om het leven?’ en ’Het is nooit te laat om te praten!’

Speciale doeken in het stadion. Ⓒ BSR Agency

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die helderheid in de cold case kan brengen. Uit onderzoek bleek dat het destijds pasgeboren jongetje, dat Sem Vijverberg is genoemd, waarschijnlijk nog leefde toen hij in het ijskoude water achter werd gelaten.

De politie heeft de moeder van het kind nooit kunnen vinden.