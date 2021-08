PSV in werkkloffie naar eerste zege

Trainer Roger Schmidt vergeleek de eredivisie een dag voor de wedstrijd in Almelo met dagelijks werk. Dat bleek wel uit zijn aanpak. De Duitser had PSV van het mooie maatpak ontdaan en een werkkloffie aangetrokken. Van de vaste basisklanten stonden alleen gelegenheidsaanvoerder André Ramalho, Ibrahim Sangaré en Noni Madueke aan de aftrap. Elegante spelers als Mario Götze en Cody Gakpo verschenen niet meteen op de catwalk. Marco van Ginkel (niet op kunstgras), Philipp Max (lichte blessure) en Olivier Boscagli (vader geworden) zaten niet eens bij de wedstrijdselectie.

Schmidt had eerder nog verklaard, doelend op de twee gelijke spelen tegen Ajax van het vorig seizoen, dat de titelstrijd in de andere 32 wedstrijden beslist wordt. Dat is maar ten dele waar. De Eindhovense club zal om een serieuze gooi naar de titel te doen ook topwedstrijden in de eredivisie moeten winnen. Dat lukte onder het bewind van de Duitser nog niet. Maar het waren de gelijke spelen bij FC Twente, Heerenveen, ADO Den Haag en FC Utrecht en de nederlaag bij Vitesse die de kloof met Ajax vorig seizoen zo groot maakten.

De rigoureuze ingreep op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen bracht het risico van nieuw puntenverlies in een ‘kleine’ wedstrijd met zich mee. Op het kunstgras van het Polmanstadion liet PSV immers vorig seizoen in de derde speelronde ook al twee dure punten liggen. Bij het 1-1 gelijke spel scoorden voormalig PSV-speler Rai Vloet en Philipp Max vanaf de stip. Van dat PSV hadden bij de aftrap om kwart voor zeven alleen doelman Yvon Mvogo, Jordan Teze en Mauro Junior een basisplaats.

Mauro, een paar jaar geleden nog verhuurd aan Heracles en de grabbelde keeper waren met Phillipp Mwene – linksback ditmaal - de dissonanten in de Eindhovense ploeg. Die had het in het eerste kwartier even lastig met Heracles. Maar na het eerste schot tussen de palen van Davy Pröpper in de achttiende minuut domineerde PSV. Madueke was een paar keer dreigend, Bruma vijf minuten voor de rust succesvol. Pröpper verstuurde de pass nadat de bal na een duel tussen Yorbe Vertessen en Lucas Schoofs in zijn voeten was gerold.

Schmidt greep in de rust in en haalde Mauro Junior naar de kant. Die had al geel op zak en bleef overtredingen maken. De komst van Götze bij het begin van de tweede helft maakte het er voor het toch al matige Heracles niet makkelijker op. Eran Zahavi kreeg nog een half uur speeltijd en leidde de aanval in waaruit Madueke het duel besliste. Hij werd meteen afgelost door Gakpo.

Het was niet eens zo lang geleden dat PSV bij een competitie-ouverture in Overijssel twee punten verloor. Dat gebeurde twee seizoenen geleden, een paar kilometer verderop. Een treffer van Denzel Dumfries was op 3 augustus 2019 tegen FC Twente niet voldoende voor de zege. Nu legde een eigenlijk al afgeserveerde speler het fundament voor de zege. Bruma, de man die al weken zijn koffer gepakt heeft, deed het baanbrekende werk. De vedetten konden het karwei daarna simpel afmaken.