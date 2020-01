Groenen: ‘Jammer dat Cruijff mij nooit heeft zien voetballen’

Jackie Groenen Ⓒ Johan Cruyff Foundation

AMSTERDAM - Jackie Groenen werd dinsdag gepresenteerd als nieuw boegbeeld van de Johan Cruyff Foundation. Voor de 25-jarige Oranje Leeuwin is haar rol als ambassadrice erg bijzonder. Al sinds jongs af aan is ze idolaat van de beste Nederlandse voetballer ooit. Niet voor niets speelt ze zelf al jaren met rugnummer 14. ,,Ik had Johan heel graag willen ontmoeten.”