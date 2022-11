Mick Schumacher officieel aan kant gezet: ’Ik verdien plekje in Formule 1’

„We willen Mick bedanken voor de bijdrage die hij de afgelopen twee jaar heeft geleverd aan het team. Hoewel we ervoor kiezen om een andere kant op te gaan, wensen we hem het beste in het vervolg van zijn carrière”, aldus teambaas Günther Steiner, wiens andere coureur Kevin Magnussen vorige week in Brazilië verrassend pole pakte.

Schumacher gaf ruiterlijk toe in zak en as te zitten. „Dit wordt mijn laatste race voor Haas en ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer teleurgesteld ben dat mijn contract niet is verlengd. Ik heb een hobbelige weg afgelegd, al was er zeker wel sprake van verbetering. Ik weet nu dat ik een plekje in de Formule 1 verdien. Dit is absoluut geen afgesloten hoofdstuk voor mij. Tegenslagen maken een mens alleen maar sterker”, bleef hij hoopvol. Alle stoeltjes voor volgend jaar zijn echter al vergeven.

Nico Hülkenberg. Ⓒ ANP/HH

De 35-jarige Hülkenberg, geboren vlak over de Nederlands-Duitse grens in Emmerik, heeft 181 Formule 1-races achter zijn naam staan. Sinds hij in 2010 zijn debuut maakte in de koningsklasse reed hij voor Williams, Force India, Sauber en Renault.

Steiner is verheugd met het aantrekken van een routinier als Hülkenberg. „Het is duidelijk dat hij met zijn bijna 200 starts kennis en routine meebrengt. Bovendien is hij sterk in kwalificaties en een solide racer.”

Voor Hülkenberg, die de afgelopen jaren als invaller races reed voor Racing Point en Aston Martin, voelt zijn vaste zitje voor 2023 als thuiskomen. „Al is het alsof ik nooit ben weggeweest. Ik ben blij dat ik weer kan doen wat ik het liefst doe.”

Haas bezet momenteel de achtste plaats in de WK-stand. Afgelopen jaar eindigde het als tiende en laatste. Hülkenberg komt volgende week al in actie voor zijn nieuwe team tijdens de afsluitende test in Abu Dhabi.