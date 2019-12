Waar ging het mis met Hari in de K-1?

Badr Hari wint tijdens de World Grand Prix Final 2009 van Alistair Overeem, maar in het finalegevecht verliest hij kansloos van Sem Schilt.

Ernesto Hoost, Peter Aerts, Remy Bonjasky, Sem Schilt en Alistair Overeem. Tussen 1993 en 2010 schreven zij stuk voor stuk minimaal één keer de prestigieuze K-1 World Grand Prix Final in Japan op hun naam. Dat Rico Verhoeven (nu 30 jaar) niet in dit rijtje staat, is vanwege zijn leeftijd gemakkelijk te verklaren. Het ontbreken van de naam van Badr Hari (35) is wel opvallend en voor de hoofdpersoon zelf een pijnlijk verhaal. In de aanloop naar ’Rico versus Badr’, vanavond in de Gelredome, neemt Telesport de K-1-loopbaan van Hari onder de loep. Waar ging het mis met hem?