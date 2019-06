Miedema kan belletje van Feyenoord verwachten

Feyenoord wil binnen een paar jaar de eredivisie voor vrouwen in en als het aan Melis ligt, gaat Miedema mee. Al denkt ze dat het nog wel even gaat duren.

„We zijn van plan om over een aantal jaar de eredivisie in te gaan. Vivianne is een groot Feyenoord-fan, dat steekt ze niet onder stoelen of banken. Zodra het gaat gebeuren, krijgt ze een belletje van me”, zegt Melis, die op het punt staat haar status als topschutter van Oranje (met 59 goals) kwijt te raken aan Miedema (58). „Vivianne is nu 22 jaar en speelt bij Arsenal. Ze zal zeker niet middenin haar carrière komen. Maar wellicht ergens aan het einde. Als ik zelf nog had gevoetbald, zou ik ook graag een keer voor Feyenoord hebben gespeeld.”

De Rotterdamse meidentak bestaat uit drie teams. Voor komend seizoen heeft Melis een beloftenteam opgericht. „Je kan niet zomaar ineens een eredivisieteam uit de grond stampen. De beloftenploeg is een mooie stap, daarna moet de stap naar de eredivisie volgen.”