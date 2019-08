’Feyenoord kon dit bod niet weigeren’

„St. Juste is een speler die over kwaliteiten beschikt die we graag voor de club hadden behouden. Echter is er voor Feyenoord sprake van een aanbod dat we gewoonweg niet konden weigeren”, aldus technisch directeur Sjaak Troost, die zich realiseert dat het moment ongelukkig is. „Daar doen we niet lichtzinnig over. Het is op dit moment ontzettend puzzelen en zoeken voor de staf. Ook omdat we te kampen hebben met dragende spelers die geblesseerd zijn.”

Over de hoogte van de transfersom, naar verluidt zo’n 10 miljoen euro, doet Troost geen uitspraken. „Over bedragen praten we nooit, maar de hoogte van de transfersom die we voor hem ontvangen is aanzienlijk meer dan we in de toekomst nog verwachten voor hem te kunnen krijgen. Zeker als de speler dan zelf ook aangeeft deze stap te willen maken, moet je dit als club gewoon doen.”

St. Juste werd in de zomer van 2017 voor een slordige vijf miljoen euro overgenomen van sc Heerenveen. De 22-jarige rechtsback had in De Kuip nog een contract tot de zomer van 2021.

Met het ontvangen geldbedrag gaat Feyenoord op zoek naar enkele broodnodige versterkingen. Troost verwacht op korte termijn twee spelers te halen. „We zijn op volle kracht bezig om het eerste elftal op meer plekken te versterken met het kopen of huren van spelers die snel komen, er direct kunnen staan en waar de eigen jeugd zich verder aan kan optrekken.”

Eerder versterkten de Rotterdammers zich met Liam Kelly, Leroy Fer, Luciano Narsingh en Nick Marsman. Bovendien werden de contracten van Steven Berghuis, Jens Toornstra en Nicolai Jørgensen opgewaardeerd en verlengd.

Troost: ,,Het beleid van de club is er nu en in de toekomst op gericht om zwaarder in te zetten op de eigen jeugd. We denken met versterkingen meer balans in het team te creëren qua leeftijd en ervaring, iets wat de doorontwikkeling van de jeugd ten goede komt.”