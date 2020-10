Anne Terpstra en Milan Vader hebben oogje op wereldtitel mountainbike

Anne Terpstra. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met Anne Terpstra en Milan Vader heeft Nederland - bij afwezigheid van Mathieu van der Poel - ’gewoon’ twee grote kanshebbers op de WK mountainbike, zaterdag in het Oostenrijkse Leogang. De competitie van de voorbije weken is moordend geweest, maar de resultaten van het duo bieden veel vertrouwen. „Mij hoor je niet klagen”, klinkt het in koor. „Het is al mooi dat we weer kunnen rijden.”