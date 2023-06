Waar en wanneer speelt jouw club? Dit is het Eredivisie-schema voor komend seizoen

De Eredivisie start weer op 11 augustus. Ⓒ ANP/HH

Het definitieve speelschema voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is in grote lijnen onaangepast in vergelijking met de conceptversie. Op verzoek van enkele clubs en gemeenten zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, die met name gericht zijn op de aanvangstijden van de wedstrijden.